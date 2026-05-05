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Una vecina de Vilagarcía ruega al Concello que le devuelvan la luz natural a su vivienda

Insta al Concello a actuar ante sus reiteradas peticiones para podar las ramas de un árbol que alcanzan ya las ventanas de su vivienda

María del Pilar Bescos vive en un tercer piso y el árbol sobrepasa esa altura.

María del Pilar Bescos vive en un tercer piso y el árbol sobrepasa esa altura. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

María del Pilar Bescos, vecina de Vilagarcía, asegura sentirse «desesperada» ante una situación que, según relata, lleva arrastrando desde el año 2020. La propietaria de una vivienda situada en un tercer piso de la calle Figueira, en la intersección con Rodrigo de Mendoza, denuncia que el árbol ubicado junto al edificio ha ido creciendo hasta reducir de forma notable la entrada de luz natural en su casa.

La afectada sostiene que trasladó por primera vez su petición al Concello hace ya seis años y que, desde entonces, ha insistido en varias ocasiones para solicitar la poda. «El resultado es el mismo. El árbol sigue creciendo y cada vez tengo menos luz en casa», lamenta. La cercanía de las ramas al inmueble es visible desde las propias ventanas, donde la vegetación prácticamente se ha convertido en una barrera permanente.

La proximidad de las ramas colapsa la entrada de luz en la vivienda de la calle Figueira.

La proximidad de las ramas colapsa la entrada de luz en la vivienda de la calle Figueira. / Iñaki Abella

Bescos explica que en una de las respuestas recibidas desde Ravella se le comunicó que los trabajos «empezarían después del verano», pero asegura que el compromiso nunca llegó a materializarse. «Seguimos esperando y el problema es cada vez más incómodo», añade la vecina, que reclama una actuación municipal para poner fin a una situación que afecta directamente a la habitabilidad de su vivienda.

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La propietaria pide que se adopte una solución lo antes posible y que se atienda una demanda que, recalca, no es nueva. Tras años de espera, confía en que el Concello actúe sobre el árbol antes de que el crecimiento de las ramas agrave todavía más la falta de luz natural en su domicilio.

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