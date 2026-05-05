Ribadumia pone a la venta las entradas del Xantar del Tinto
El Concello de Ribadumia tiene a la venta las entradas para el Xantar de confraternidad con motivo de la 53ª edición de la Festa do ViñoTinto do Salnés e Exaltación das Variedades Autóctonas, que se celebrará el 6 de junio, a las 15.00 horas, en el pabellón de deportes de Barrantes.
Fuentes municipales recuerdan que, como en años anteriores, las entradas serán numeradas para una meior organización. También que el único punto de venta será el que se habilite en el Consistorio, en las oficinas municipales, en horario de 8.00 a 15.00 horas, de lunes a viernes.
El precio de las entradas será de 40 euros por persona y el menú será el mismo de todos los años: empanada, pulpo, carne ao caldeiro y de postre roscón y fresas en vino tinto.
Cabe recordar que durante esta comida es cuando se desvela la identidad de los vinos ganadores en las diferentes categorías. La entrega de muestras se abrirá el próximo día 8 y habitualmente se presenta en torno a un centenar de elaboraciones en total.
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