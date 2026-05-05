Portos debe autorizar la instalación de cámaras y el arreglo del parque de la estación de bus en Cambados

Portos de Galicia está tramitando un convenio para autorizar al Concello de Cambados la instalación de las cámaras de vigilancia del tráfico previstas en diferentes ubicaciones del centro urbano y que aún está pendiente. Y también para las reparaciones en el parque infantil de la estación de autobús, trabajos ya contratados por unos 9.000 euros. Así lo comunica el ente tras una reunión entre su presidente, José Antonio Álvarez, y el alcalde, Samuel Lago, en la que también abordaron otros asuntos de interés para la localidad.

Uno de relevancia es el mal estado del asfalto en Ribeira de Fefiñáns. Según el regidor, está previsto incluirlo en un plan para varias radas gallegas que está en redacción, así que seguramente «tarde meses», pero «le pedimos la mayor celeridad posible».

Además, según Portos, se están valorando «posibles vías de colaboración» entre ambas administraciones «en el caso de viales de uso general por parte de toda la ciudadanía y no solo de los usuarios portuarios».

Asimismo, el regidor solicitó una copia del documento de desafectación de terrenos portuarios aprobado hace un año y sobre el que Costas aún no se ha pronunciado. Lago recordó que, finalmente, no cubre todas las aspiraciones municipales, quedó en la mitad, más o menos, unos 20.000 metros cuadrados, pues no incluye las zonas del mercadillo que es donde tienen que pagar más tasas por ocupación. Aunque por lo menos recoge A Calzada y el salón Peña, que eran una prioridad para su gobierno.

Noticias relacionadas

Los mandatarios también abordaron el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un particular al plan especial de ordenación portuaria, sobre la defensa a adoptar en los tribunales, aunque el alcalde volvió a plantear su preferencia por intentar alcanzar un acuerdo con el propietario.