La PDRA reclama ante el Parlamento medidas para frenar el «deterioro» de la ría

Un centenar de integrantes de la Plataforma en Defensa da Ría se concentraron a las puertas del Parlamento de Galicia, en Santiago de Compostela, reclamando medidas que sirvan para paliar la situación en la que se encuentra la ría de Arousa. Entre gritos de «Á xente do mar hai que apoiar» y con pancartas críticas con la Xunta, Xaquín Rubido, portavoz de la entidad, ha explicado que la administración autonómica «no manifiesta voluntad de abordar los graves problemas del sector marisquero, ni tampoco pretende solucionar el grave deterioro de las rías gallegas que se produce como consecuencia del incremento del tiempo de residencia de las aguas en el interior de las rías y el descontrol de la contaminación».

Denuncia, en este sentido, que los requisitos normativos de los convenios no han sido aún publicados en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y que la situación «favorece un goteo incesante de personas que abandonan su actividad en el mar o aguanta en situación precaria para poder jubilarse».

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha echado en falta que el Gobierno de España ponga en marcha ayudas específicas para los profesionales del sector de mar, mientras destaca que la Xunta ha activado un paquete de medidas para la recuperación y regeneración de los bancos marisqueros afectados por los temporales del pasado invierno, con una inversión total de 22,7 millones de euros.

Según ha recordado, la mayor parte de los fondos, 19,2 millones, se destinará a la firma de convenios de colaboración con cofradías y entidades gestoras de planes de marisqueo, de los que podrían beneficiarse alrededor de 25 organizaciones del sector.

Mientras, en el interior de O Hórreo, los grupos de la oposición, BNG y PSOE, reclamaban al gobierno gallego un mayor apoyo al sector marisquero debido a la situación «crítica» que sufren los profesionales del mar, ante lo que el PP ha visto «teatro político» y «manipulación».

En la Cámara, la diputada del BNG Rosana Pérez ha llamado a «salvar unas rías que están en auténtico peligro». Al respecto, ha denunciado que no solo el paso de los temporales de lluvia del pasado invierno, sino que también los populares «llevan abocando durante años a la ruina total» al sector.

Por su parte, ha considerado una «burla» la enmienda que presentaba el PP y ha admitido la del PSdeG a modo de adición al tercer punto de su iniciativa, una moción que, en la votación, ha sido rechazada con los votos en contra del grupo mayoritario. «Mira que tiene dinero la consellería y el sector no ve un euro», ha censurado la nacionalista.

Miembros d ela Plataforma asistieron como público al pleno del Parlamento. / Xoán Álvarez

Por parte de los socialistas, Paloma Castro ha reclamado «medidas extraordinarias orientadas a garantizar la viabilidad económica del sector» y otras cuestiones como «mejorar la transparencia».

Mientras, en su turno, el popular Miguel Fidalgo ha citado a Begoña Caamaño para incidir en que «odiaba la manipulación y el conformismo». «Lo que hoy tenemos aquí es un ejemplo de ambas cosas», ha aseverado.

Así, a su juicio, lo que llevó el Bloque al pleno fue «teatro político». «Mucho gesto, mucha performance, mucha indignación hacia la galería, pero muy poca seriedad», ha sentenciado.

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De este modo ha justificado su rechazo a la iniciativa, al entender que «no va de ayudar al sector marisquero» sino de intentar ocultar el trabajo de la Xunta y la inacción del Gobierno de España» en lo que tildó de «auténtico popurrí».