Rutas de senderismo y degustaciones gourmet: la nueva experiencia enoturística de Paco & Lola

La cooperativa Paco & Lola ha puesto en marcha una nueva iniciativa enoturística gourmet en la que conecta vino, tradición y diseño industrial de la mano de Tejas Verea y bajo el sello «Galicia Calidade». Las visitas estarán disponibles hasta finales de este mes y además de degustaciones se podrá conocer el pasado de esta industria en O Salnés a través de rutas de senderismo.

«Vivir Galicia desde dentro, vivir Galicia Calidade» es el lema de esta experiencia enoturística única con maridaje de productos gallegos certificados de distintos sectores. Tejas Verea y la bodega de Meaño presentaron esta mañana esta propuesta especial que combina los albariños de la bodega con productos locales certificados, poniendo en valor la calidad y el origen gallego.

Al acto asistieron representantes de las empresas participantes en la iniciativa, Paco & Lola, Tejas Verea, Queixería Barral, Torre de Núñez y Real Conservera Española, así como vecinos de la comarca y miembros de distintas asociaciones locales, que quisieron acompañar esta presentación y poner en valor una propuesta que conecta el tejido empresarial con el territorio y su comunidad.

Propuesta de la presentación. / FdV

Estas visitas especiales, disponibles bajo reserva desde hoy hasta el 31 de mayo, están pensadas para quienes quieren conocer Paco & Lola recorriendo sus instalaciones. Durante la experiencia, los visitantes descubrirán también la relación entre el vino y la teja, dos elementos vinculados al territorio. «Al igual que el vino, la teja nace de la tierra y forma parte del paisaje gallego. La comarca de O Salnés, fue históricamente una zona de telleiras, pequeñas fábricas tradicionales de tejas que durante generaciones trabajaron la arcilla de forma artesanal», recuerdan desde la organización.

Como complemento a la visita, se proponen rutas de senderismo que recorren este legado, con un itinerario de aproximadamente 15 kilómetros entre Sanxenxo, Meaño y Cambados. La experiencia se completa con un maridaje pensado para acompañar los vinos de Paco & Lola, que reúne productos certificados por Galicia Calidade de distintos sectores: quesos de Arzúa-Ulloa de Queixería Barral y lomo embuchado de raza Duroc de Torre de Núñez.

Un momento de la presentación de la nueva experiencia. / FdV

Todos ellos se presentan de una forma singular, servidos sobre tejas cerámicas planas de Tejas Verea, integrando producto y contexto en un mismo soporte. Además, los visitantes recibirán un pequeño obsequio vinculado al mundo del vino, junto con una ilustración creada por el estudio gallego Papelier, inspirada en la estética de las cubiertas tradicionales gallegas.

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Las visitas tienen una duración aproximada de 90 minutos y se realizarán de lunes a sábado a las 11.00 y 13.00 horas, bajo disponibilidad y con reserva previa. El precio es de 22 euros por persona. Las reservas pueden realizarse a través de la web de Paco & Lola o consultando disponibilidad en el correo enoturismo@pacolola.com.