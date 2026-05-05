Tejas Verea y Paco & Lola colaboran en una experiencia enoturística de vino, tradición y producto de Galicia Calidade

Tejas Verea impulsa una propuesta especial de enoturismo bajo el lema «Vivir Galicia desde dentro, vivir Galicia Calidade», en la que la bodega Paco & Lola participa como empresa colaboradora. Se trata de una experiencia que suma nuevos productos certificados a la visita gourmet de la bodega e incorpora también un pequeño enfoque sobre el territorio, haciendo referencia a la historia de las telleiras en O Salnés como parte del relato de la visita.

La experiencia parte de la propuesta habitual: un recorrido por las instalaciones de Paco & Lola que termina con una cata de vinos maridada. En esta ocasión, la propuesta se amplía con la incorporación de productos de Galicia Calidade y con una mirada diferente sobre el entorno en el que nace el vino.

«Porque, igual que el vino, hay otros elementos que forman parte de la identidad de la zona», explican desde la firma. La telleira es uno de ellos, nace de la tierra, se transforma con el tiempo y forma parte del paisaje gallego.

Para esta ocasión, el maridaje escogido combina vinos de Paco & Lola y productos de Galicia Calidade de distintos sectores: quesos de Arzúa-Ulloa de Quesería Barral, lomo de raza Duroc de Torre de Núñez y conservas gallegas de Real Conservera Española.

La experiencia incluye además un pequeño regalo vinculado al mundo del vino y una ilustración creada por el estudio gallego Papelier, inspirada en las cubiertas tradicionales gallegas.

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Las visitas que forman parte de este proyecto («Vivir Galicia desde dentro, vivir Galicia Calidade») se realizarán solo este mes, del 2 al 31 de mayo, con reserva previa, en horario de 11.00 y 13.00 horas. Tienen una duración aproximada de 90 minutos y un precio de 22 euros por persona. Las reservas pueden realizarse a través de la web de Paco & Lola o consultando disponibilidad en el correo enoturismo@pacolola.com.