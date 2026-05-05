El artista Omar Montes actuará este verano en Arousa, en el marco del Festival Son do Mar, que tendrá lugar en julio en Meaño. Será su única fecha en Galicia y además, supone ampliar en un día más esta cita que ya cuenta en el cartel con Europe, Lía Kali , Bala, Luis Fercán y 9Louro, entre otros.

La organización anunciará en los próximos días el resto de artistas que irán en esta nueva jornada, que nace de la «insistencia de unos colaboradores habituales, por lo que es una coproducción de Son do Mar Music conjuntamente con Hangar Eventos y Salite Producións. Por lo que se refuerza el festival como uno de los que más crece en nuestra comunidad, en cantidad y calidad». De hecho, indican que se convierte en el «más extenso o de más duración de toda Galicia».

Sobre este primer artista confirmado para la nueva fecha, recuerdan que además de ser su único concierto en Galicia, será una de las últimas oportunidades para verlo en directo porque Omar Montes anunció en marzo que se retira de los escenarios.

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«Es conocido por fusionar flamenco con ritmos urbanos, lo que le ha llevado a colaborar con una amplia gama de artistas, tanto nacionales. Tiene canciones muy virales con artistasartistas como C Tangana, Bad Gyal, Ana Mena, Abraham Mateo, Rvfv, Jc Reyes, Rels B... Y recientemente sacó una nueva versiónde «Ayer la vi» con Juan Magán», detallan desde el Festival Son do Mar.