O Grove y A Illa quedan fuera de las ayudas para socorristas

Los Ayuntamientos de O Grove y A Illa no recibirán este año ayudas de la Xunta de Galicia para la contratación de socorristas en las playas.

La Consellería de Presidencia publicó ayer la relación de los Concellos gallegos que sí disfrutarán de una ayuda de la Xunta para costear sus servicios de vigilancia de playas y piscinas, así como el importe que le corresponde a cada Ayuntamiento.

En esta relación siete municipios de O Salnés: Cambados, Vilanova, Meis, Valga, O Grove, A Illa y Sanxenxo. De estos, dos han solicitado la bandera azul para algunas de sus playas, como son los de Sanxenxo y A Illa. Y puesto que para poder ondear esta enseña es necesario, entre otros requisitos, que exista servicio de socorrismo, era previsible que se presentasen a la convocatoria de ayudas de la Xunta.

O Grove, por su parte, no solicita la bandera azul desde hace años, pero sí que presta igualmente servicio de vigilancia en las playas en varios de sus arenales, y habitualmente se presentaba a la convocatoria de subvenciones de la Xunta.

Sanxenxo aspira a contar con 87 vigilantes, pues ha solicitado la bandera azul para su decimoctava playa

Este año, sin embargo, ni O Grove ni A Illa tendrán derecho a ayuda alguna de la Xunta para pagar el sueldo y la seguridad social de los vigilantes pues, según la Consellería de Presidencia, ninguno de estos dos concellos solicitó participar en el programa.

El Ayuntamiento de Sanxenxo tampoco concurrió a la convocatoria de la Xunta, pero en este caso porque no puede hacerlo.

Esto se debe a que la línea de ayudas cuya resolución se publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia es solo para Concellos, y en el caso de Sanxenxo ha delegado la gestión del servicio de socorrismo en una empresa municipal, Turismo S.L., que no tiene la capacidad jurídica de acudir a estas subvenciones.

Ribadumia casi podrá costear la totalidad del servicio en su piscina, mientras que la ayuda de la Xunta apenas cubre la mitad del personal de Vilagarcía

En su momento, Sanxenxo optó por esta fórmula por las grandes dificultades que tenía para encontrar personal para trabajar en las playas. Optó entonces por externalizar el servicio, y la apuesta le salió bien. El municipio sanxenxino aspira a contar este año con 87 vigilantes (cuatro más que en 2025), puesto que ha solicitado la bandera azul para una nueva playa, de la Pampaído.

Los que sí tienen ayuda

Cinco municipios arousanos sí disfrutarán de ayudas públicas de la Xunta para aliviar el coste de estas contrataciones. En la relación, hay administraciones que usarán el dinero para la vigilancia en arenales, y otros que lo destinarán a las piscinas de temporada, que abren en verano.

Así, Catoira ha recibido una ayuda de 5.055 euros. La asignación que le corresponde a Meaño asciende a 5.364 euros. Pontecesures se lleva 2.745 euros; Ribadumia obtiene 7.334 euros; y Vilagarcía, 11.300 euros.

En algunos casos, la subvención permitirá costear la mayor parte de los salarios, como sucede en Ribadumia, que solo necesita un socorrista para la piscina de Cabanelas. En otros casos, la aportación de la Xunta será porcentualmente mucho menor, como sucede en Vilagarcía, que recibe 11.300 euros y necesitará en torno a una decena de trabajadores para cubrir los arenales de A Concha-Compostela, O Preguntoiro y O Campanario.

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El reparto es por concurrencia competitiva, por lo que entran en liza los proyectos presentados por cada administración local.