Formación
Mar y Diputación habilitan becas para estudiantes del Igafa
La colaboración está dotada con 15.000 euros y permitirá su formación en el extranjero
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, han firmado un convenio para que los alumnos del Instituto Gallego de Formación en Acuicultura (Igafa) de A Illa, puedan especializarse en acuicultura y en las labores de buceo en el extranjero.
La beca tendrá una duración máxima de tres meses y consistirá en la estancia de los beneficiarios en diferentes empresas con sede en alguno de los países especializados en la materia.
La colaboración está dotada con 15.000 euros, permitiendo la capacitación de los estudiantes de este centro, considerado uno de los más importantes del continente en este ámbito.
Cada beneficiario recibirá hasta un máximo de 3.000 euros con el fin de mejorar la calidad de su formación en el extranjero. Este convenio entre ambas Administraciones se firma desde el año 2011.
El IGAFA, en a Illa de Arousa, cuenta con la homologación de su formación de Técnico de Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas (TOSH). En la actualidad, oferta 12 plazas para un ciclo que tiene carácter bianual y que tiene una inserción laboral del 100%.
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