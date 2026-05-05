Recibimiento
Los más jóvenes toman el pleno de A Illa y exponen sus necesidades
Fueron etendidos por el alcalde, Luis Arosa, y la edil de Educación , Lidia Barreiro
Alumnos del CEIP Torre-Illa, del IES y del Igafa participaron ayer en una visita a las instalaciones municipales en la que tomaron la palabra. En la visita fueron atendidos por el alcalde del municipio, Luis Arosa, y por la edil de Educación, Lidia Barreiro, que se encargaron de escuchar las propuestas.
Durante la sesión, el alumnado trasladó iniciativas como la ampliación de sus centros educativos, dotación de material deportivo, e incluso, la creación de un servicio de cafetería,
Pero los alumnos fueron mucho más allá, planteando cuestiones para todo el municipio, centrándose en iniciativas relacionadas con el transporte público como la mejora de las conexiones con los municipios próximos y con la estación de tren de Vilagarcía, a lo que se sumó la necesidad de reparar los paseos marítimos, la construcción de una piscina climatizada o la creación de más espacios de juego infantil. En lo que respecta al medio ambiente, los jóvenes insistieron en la necesidad de limpiar las playas, gestionar los residuos y ampliar las campañas de reciclaje, así como incrementar las plantaciones de árboles.
A mayores, también llegaron a plantear la creación de un Museo das Artes do Mar. Tanto Arosa como Barreiro agradecieron la implicación de los alumnos y el trabajo del profesorado, destacando que la coordinación con los centros resulta fundamental para acometer estas iniciativas.
El acto finalizó con una despedida institucional tras conocer los más jóvenes del municipio el funcionamiento de un concello como el de A Illa.
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