El francés se convierte en la lengua vehicular en Vilanova

Treinta institutos, más de 2.000 alumnos y un nexo común, el francés. La XV edición de la Francofonía desbordó todas las previsiones y se convirtió en una auténtica fiesta para los alumnos de los institutos participantes, algunos de los cuales, llegaron a Vilanova el día anterior y pernoctaron en el propio pabellón.

La actividad se centralizó en las dependencias del pabellón polideportivo, donde se habilitó un escenario por el que los diferentes alumnos de los institutos iban pasando para poner en escena su particular «performance» de una canción o un poema en la lengua de Voltaire, a la que se han ido acercando como segunda lengua en sus centros. Tampoco faltaron alusiones a la cultura y la gastronomía francesas, dos cuestiones de referencia del país vecino.

El pabellón estuvo lleno durante toda la jornada / Iñaki Abella

En las actividades que se desarrollaron en el interior del pabellón también participaron representantes municipales, como el alcalde, Gonzalo Durán, que no dudó en hacer sus pinitos con la pronunciación de la lengua del país vecino. La actividad es posible gracias a la profesora jubilada Nieves Vecillo, encargada de organizar este evento desde su inicio y que ha conseguido que, a medida que pasaban los años, haya crecido tanto que ya suma treinta institutos de toda Galicia participando y un número importante de centros en lista de espera. Vecillo fue reconocida por el Concello con un ramo de flores ante todo el auditorio, desatando una gran ovación entre los jóvenes.

En la actividad siempre ha contado con la colaboración del Concello de Vilanova, que considera este evento como una forma de promocionarse turísticamente en otras zonas de Galicia, atrayendo al municipio arousano a los padres a través de los jóvenes. Es por ello que, desde que se puso en marcha este evento festivo y de homenaje a la lengua francesa, la mayor parte de los participantes visitan la casa museo de O Cuadrante y disfrutan de un viaje en catamarán por la ría de Arousa para conocer sus paisajes o su gastronomía.

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Los profesores también se sumaron a la fiesta. / Iñaki Abella

El Concello de Vilanova espera que este evento se vuelva a repetir el próximo año y contar con la participación de jóvenes procedentes de casi todas las comarcas de Galicia.