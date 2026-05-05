El sueño del tren en Valga se retrasa al quedar desierto el contrato del estudio previo

El proyecto para que Valga tenga una parada de tren y su correspondiente apeadero ha sufrido un contratiempo. Ninguna empresa ha presentado ofertas para hacerse con el contrato de estudio de alternativas y redacción del proyecto abierto por el Ministerio de Transportes. Así las cosas, el proceso se ha declarado desierto y está por ver si abre otro.

La administración central sabrá o deberá intuir qué ha sucedido para que este contrato que licitó por 258.000 euros no haya interesado a ninguna sociedad. Cabe recordar que fue anunciado a bombo y platillo e incluso por el propio ministro Óscar Puente en sus redes sociales.

No era para menos, se trata del cumplimiento de una demanda histórica de los vecinos de Valga y que ha liderado su Concello. De hecho, hace no mucho hubo una presentación con autoridades estatales y locales en el Consistorio.

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El proceso buscaba una empresa que estudiase la mejor alternativa para ubicar el apeadero que dotaría a Valga de una parada de la línea convencional Vilagarcía de Arousa-Vigo. También que, una vez decidida, redactase el proyecto constructivo y se encargase de la dirección de las obras con un horizonte de 2029. Esa sería la fecha prevista de finalización que, de primeras, ya se ve retrasada.