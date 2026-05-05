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Ministerio de Transportes

El sueño del tren en Valga se retrasa al quedar desierto el contrato del estudio previo

Ninguna empresa presentó ofertas al contrato para el estudio de alternativas y redacción del proyecto licitado por 258.000 euros

Ubicación aproximada de la futura estación de tren de Valga.

Ubicación aproximada de la futura estación de tren de Valga.

Lucía Romero

Valga

El proyecto para que Valga tenga una parada de tren y su correspondiente apeadero ha sufrido un contratiempo. Ninguna empresa ha presentado ofertas para hacerse con el contrato de estudio de alternativas y redacción del proyecto abierto por el Ministerio de Transportes. Así las cosas, el proceso se ha declarado desierto y está por ver si abre otro.

La administración central sabrá o deberá intuir qué ha sucedido para que este contrato que licitó por 258.000 euros no haya interesado a ninguna sociedad. Cabe recordar que fue anunciado a bombo y platillo e incluso por el propio ministro Óscar Puente en sus redes sociales.

No era para menos, se trata del cumplimiento de una demanda histórica de los vecinos de Valga y que ha liderado su Concello. De hecho, hace no mucho hubo una presentación con autoridades estatales y locales en el Consistorio.

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El proceso buscaba una empresa que estudiase la mejor alternativa para ubicar el apeadero que dotaría a Valga de una parada de la línea convencional Vilagarcía de Arousa-Vigo. También que, una vez decidida, redactase el proyecto constructivo y se encargase de la dirección de las obras con un horizonte de 2029. Esa sería la fecha prevista de finalización que, de primeras, ya se ve retrasada.

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