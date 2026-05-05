Los Concellos de O Salnés empiezan a definir la estrategia común para afrontar los retos de la comarca

Representantes políticos y técnicos de O Salnés mantuvieron esta semana una reunión para avanzar en la definición de la anunciada Agenda Urbana y Rural, una hoja de ruta para afrontar de manera conjunta, entre los nueve Concellos, los retos a los que se enfrentan como comarca.

La sesión incluyó la validación de los retos identificados en el diagnóstico técnico realizado por la consultoría contratada a través de la Mancomunidade do Salnés, que impulsa la creación de esta estrategia. También se identificaron los planes y proyectos a impulsar de forma coordinada.

Como avanzó este diario en su momento, se trata de afrontar los desafíos comunes vinculados al modelo territorial, medioambiental, social, económico y turístico como la estacionalidad, la concentración de flujos, la presión turística sobre los servicios o el uso intensivo del litoral y la gestión de los recursos... «Frente a estos retos, la Agenda Urbana y Rural plantea una respuesta basada en la planificación conjunta, la sostenibilidad y la cooperación institucional» porque «el futuro de O Salnés pasa necesariamente por la colaboración entre todos los municipios. Solo desde la unión, la coordinación y la generación de sinergias podemos dar respuesta a los desafíos actuales y aprovechar las oportunidades del territorio», explicó el presidente comarcal, David Castro.

Desde su equipo también destacaron la asistencia a esta reunión, a la que seguirán otras para ir definiendo esta hoja de ruta; una «implicación institucional sin precedentes», resaltaron, teniendo en cuenta que desde la moción de censura se vivieron momentos convulsos entre los grupos políticos.

Noticias relacionadas

Para contar con este importante documento se opta por un proceso participativo, integrando tanto a autoridades como a técnicos para validar el diagnóstico realizado, definir las prioridades a abordar y construir un plan de acción consensuado, una «gobernanza multinivel para ser más eficaces y que las acciones sean viables».