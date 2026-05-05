El Concello de Meaño completa la ampliación del vial de Viliquín con la fase de asfalto

Los trabajos de ampliación del vial de Viliquín han culminado con el asfaltado. Unas obras acometidas por el Concello de Meaño con el +Provincia de la Diputación y que empezaron a finales de enero en tres tramos para mejorar este vial que une la zona baja de Dena con la comercial del polígono industrial de Nantes y la Autovía do Salnés.

Las obras habían comenzado a finales de enero, con labores de ampliación, algunos retranqueos de viñas y fincas, que quedaron limitadas por hiladas de granito con columnas intercaladas, más la construcción de un muro de contención en un tramo en curva. Por un tiempo esa franja ampliada, con una anchura de entorno a dos metros, quedó dispuesta en tierra compactada, en espera de esta última fase base que es la del aglomerado en caliente con espesor de cinco centímetros y que se abordaba el lunes.

La obra supone la actuación en dos tramos de 370 y 113 metros, más un tercero de unos 60 metros en la parte baja a Dadín. Son segmentos de un vial cuya longitud es total de 800 metros, donde quedan algunas zonas sin ampliar, unas que no se han desarrollado y otra por conflicto con el propietario, que no cedió la parra de viñedo que demandaba el gobierno local sin coste.

Sin cuneta transitable

En toda su extensión, este vial de Viliquín fuera ya aglomerado en la primavera de 2023, previa a la cita electoral municipal. Medía escasos 3,50 metros de ancho, lo cual recriminaban los vecinos, y donde ahora, tres años después, el Concello se aviene a actuar para convertirlo en otro de seis metros en buena parte. Eso sí, de partida, no se dispondrá por el margen izquierdo cuneta transitable alguna para favorecer la circulación de peatones, habituales en el tramo, tal y como en su día había aventuraba el gobierno local que habría.

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La obra la ejecuta a la firma pontevedresa Covsa, a quien le fue adjudicada el pasado mes de diciembre junto con un lote de viales en el municipio, y por un montante total de 401.084,15 euros, lo que se traducía en una merma de 5,1 por ciento. Los otros viales mejorados en este proyecto conjunto son tramos de las pistas Espiñeiro-Carballoso en Xil, Pazo-Vilariño-A Toxa (Simes-Meaño), pista en las inmediaciones de la iglesia de Lores, Morouzos-Ganón-Ameiró (entre la parroquias de Dena y Xil), y vial de Pedras Roibas a Padrenda de Abaixo. Entre todo ellos se actúa en un total 1.448 metros lineales, el más largo este de Viliquín se que completaba el lunes.