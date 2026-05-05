Los biólogos recomiendan paralizar la actividad de a flote en Vilanova hasta el mes de marzo de 2027

La Cofradía de Vilanova escenifica a la perfección los problemas que está registrando el marisqueo en la ría de Arousa, con las mariscadoras camino del cese de actividad o acogiéndose al convenio de la Xunta y, ahora, con los mariscadores a flote siguiendo prácticamente ese mismo camino. La última mala noticia que ha recibido el pósito es que los informes de los biólogos de zona de la Xunta y de su propio servicio recomiendan que las concesiones de la cofradía para el marisqueo a flote no se toquen hasta el próximo 31 de marzo.

El motivo no es otro que los muestreos realizados por los biólogos apuntan a que apenas cuentan con producción que se acerque al tamaño comercial, que esta ha desaparecido prácticamente por completo, por lo que trabajar en esos puntos será una pérdida de tiempo para los mariscadores, e incluso, puede dañar el escaso reclutamiento. Así lo reconoce el patrón mayor de Vilanova, Lino Díaz, al señalar que «los informes de los muestreos llegan a asegurar que una especie objeto como es la babosa ha desaparecido por completo, han llegado a encontrar tan solo un ejemplar en un buen número de bancos marisqueros».

Con estos datos, se celebró una asamblea de mariscadores a flote en la que «hemos decidido parar hasta el 30 de septiembre, siempre y cuando se abra la actividad en el libre marisqueo, si no no nos quedará otra que continuar hasta el 31 de marzo, como recomiendan los servicios técnicos». A diferencia de otras cofradías próximas, donde la actividad está sustentada por la almeja rubia, Díaz recuerda que «en nuestros bancos marisqueros no existe esa especie, por lo que no nos queda otra que parar». Los servicios técnicos de la Cofradía han comenzado a tramitar la solicitud de cese, al menos hasta ese 30 de septiembre, para los mariscadores a flote de Vilanova.

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Díaz insiste en que «la situación es dantesca para esta cofradía, que se queda sin ingresos», lo que ha obligado a la xunta xeral a tomar decisiones de iniciar un ERTE, reducciones salariales y comenzar a pensar en despidos que «son medidas drásticas que no nos gusta tomar, que no son plato de buen gusto, pero no nos va a quedar otra que hacerlo porque la situación no es nada buena porque no se está facturando un solo euro». Insiste Díaz en que los mariscadores, tanto a pie como a flote «lo que queremos es trabajar, porque si no lo hacemos, no facturamos, pero la situación en la que se encuentran los bancos marisqueros es muy preocupante de cara al futuro que nos espera».