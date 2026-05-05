El alcalde de Cambados tilda de «anécdota» la polémica por el presupuesto: «El PP está buscando un tránsfuga»

El alcalde de Cambados considera que el PP está siguiendo una estrategia con sus críticas a la polémica del presupuesto: «Está buscando un tránsfuga, pide que lo eche para pactar con él», dijo en referencia a su socio de Pode, que el fin de semana lo contradijo, negando que ya hubiera acuerdo político para su aprobación.

Y es que Samuel Lago le resta importancia, situándolo en la categoría de «anécdota» de las «discrepancias que puede haber en el juego político de cada uno».

Además, recuerda que José Ramón Abal Varela «no dijo que no lo iba a apoyar y, de hecho, seguimos adelante con la tramitación para llevarlo a aprobación en el pleno de mayo».

Lago no quiso hacer más valoraciones: «Quiero centrarme en lo importante y en lo que más me preocupa, que es que los proveedores puedan cobrar».

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Asimismo indica que se quiere quedar en «lo positivo», añadió, señalando que «el plan financiero se está cumpliendo, en un año recuperamos el superávit, cumplimos la regla de gasto, seguimos sin deuda bancaria y tenemos un presupuesto en camino. Son buenas noticias para todos los socios del cuatripartito y para Cambados, excepto para la oposición, porque son del cuanto peor, mejor para nosotros», agregó.