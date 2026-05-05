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Conciertos en verano

El grupo Alana se suma al cartel de la Festa do Albariño de Cambados

La formación actuará el jueves 30 de julio, antes de Mondra

El grupo Alana dará un concierto en la Festa do Albariño de Cambados.

El grupo Alana dará un concierto en la Festa do Albariño de Cambados.

Lucía Romero

Cambados

El grupo Alana se acaba de sumar al cartel de la Festa do Albariño de Cambados. El trío musical formado en 2023 por Antía Vázquez (pandereta y voz), Pablo Castro (percusións y gaita) y Eloy Vidal (guitarra, teclado y voz) actuará el jueves 30 de jullo, antes de Mondra, en la plaza de Fefiñáns.

El concejal de Festexos, Tino Cordal, explica que la formación trabaja con un repertorio de música tradicional gallega, tratando de darle una sonoridad más moderna, acercándose al pop o a la música electrónica. El concierto es gratuito y se suma a los anunciados hace unos días, de pago y cuyas entradas siguen a la venta.

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