Vilanova saca su mejor acento francés

Serán treinta institutos, de los que una parte importante de ellos comenzaron a llegar a Vilanova en la tarde de este lunes. La Francofonía vuelve a reunir a unos 2.000 alumnos de francés de toda Galicia que, durante toda la jornada del martes, vivirán una jornada centrada no solo en la lengua del país vecino, sino también en sus costumbres, su gastronomía, su música y su geografía.

Durante este lunes, los institutos que se han acercado ya a Vilanova ha podido descubrir la casa museo de O Cuadrante, dedicada a la figura de Ramón María del Valle-Inclán, pudiendo acercarse a su obra y a su biografía a través de las visitas guiadas que se les ofrecieron. Al igual que otros años, los participantes también pudieron disfrutar esta tarde de un paseo en barco por la ría de Arousa, acercándose a descubrir el trabajo en las bateas y a conocer los paisajes que ofrece la navegación.

Alumnos de uno de los institutos participantes en la Francofonía. / Iñaki Abella

Gran parte de esos alumnos dormirán esta noche en el pabellón de Vilanova, antes de dar inicio a las actividades habituales en una nueva edición de este encuentro que lleva consolidado en el municipio arousano desde hace ya mucho tiempo. La organización corre a cargo de Nieves Vecilla, ya jubilada, pero que ejerció como profesora de francés en el instituto vilanovés de A Basella. En la iniciativa participan centros escolares de la comarca, pero también de toda Galicia, además de colaborar el Concello de Vilanova con la organización para que los asistentes cuenten con todos los servicios necesarios.

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La edición que ha comenzado esta tarde de lunes es la XV y casi todas ellas se han celebrado en el municipio arousano. En esta edición participan un total de 29 centros escolares, pero hay lista de espera para formar parte de esta iniciativa en años futuros. Cada centro aporta a esta experiencia entre 50 y 150 alumnos, convirtiéndose en un lugar donde se puede socializar completando el aprendizaje de una lengua extranjera.