Vilagarcía presume de limpieza con premio nacional «Escoba de Oro»

Vilagarcía acaba de sumar un reconocimiento nacional a su gestión de la limpieza viaria, el cuidado de las playas y la recogida de residuos. El Concello ha sido distinguido con la «Escoba de Oro», un premio concedido por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente (Ategrus), que valora las buenas prácticas en aseo urbano y sostenibilidad. La entrega de los galardones se celebrará el próximo 10 de junio en Madrid.

El municipio concurría por primera vez a este certamen bienal y logró acceder directamente al segundo reconocimiento más importante dentro de la categoría de ciudades intermedias. La renovación del contrato de limpieza y recogida de basura fue determinante para obtener el premio, gracias a medidas como el aumento de frecuencias en calles y arenales, la modernización de la maquinaria, la sustitución de contenedores, la implantación del colector marrón, los puntos limpios móviles y nuevos servicios para facilitar la separación selectiva y el reciclaje.

El jurado también tuvo en cuenta las campañas de sensibilización ambiental y los sistemas de comunicación con la ciudadanía para gestionar avisos, quejas e incidencias. El reconocimiento refuerza la apuesta municipal por un servicio más moderno, cercano y eficaz, con más medios en la calle y una mayor implicación ciudadana en el reciclaje.

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El gobierno local recibió el premio con satisfacción «porque nos permite constatar desde fuera que el nuevo contrato está dando los resultados esperados», señaló la concejala Tania García, que incidió en la mejora de la imagen urbana, el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida. También agradeció la implicación de Urbaser, «parte esencial para conseguir este premio que pone el nombre de Vilagarcía en un lugar destacado dentro del territorio nacional».