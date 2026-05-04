Cultura
«Unha trenza de sete cabos», a homenaxe ás mulleres da Literatura Galega
A profesora da Universidade de Vigo, Elvira Ribeiro, ofrece un obradoiro aberto sobre as escritoras ás que se lle adicou o Día das Letras Galegas
R. A.
Será o mércores, a partires das 18.00 horas, nas dependencias da biblioteca da Escola Oficial de idiomas de Vilagarcía. A profesora da Universidade de Vigo, Elvira Ribeiro, impartirá unha charla-obradoiro, aberta a alumnos e non alumnos do centro, sobre a obra e a biografía das sete mulleres ás que se lle adicou o Día das Letras Galegas. «Unha trenza de sete cabos» será unha aproximación a esas sete mulleres que comeza con Rosalía de Castro, o gran referente, e que continúa con María Victoria Moreno, Francisca Herrera, Xela Arias, Luisa Villalta, María Mariño e, para culminar con Begoña Caamaño, á que se lle adica este ano o Día das Letras Galegas.
Ribeiro achegarase aos seus textos, ofrecendo ao auditorio exemplos de cal foi o seu papel na literatura galega e implicando aos asistentes nalgún xogo literario que permita coñecer máis polo miúdo ás sete figuras femininas que foron recoñecidas pola Real Academia Galega. A actividade está organizada polo departamento de Lingua Galega da Escola Oficial de Idomas.
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- Propietarios de A Toxa buscan restringir el acceso a la isla ante la «invasión» de turistas
- Granizada y tromba de agua en O Salnés: anegamientos y el rescate de dos conductores en Ribadumia
- A Toxa: decenas de locales vacíos a precios de 800 a 3.000 euros el metro cuadrado
- Los juzgados subastan pisos, plazas de garaje y fincas en O Salnés
- El Concello de O Grove abre una consulta popular sobre la nueva ordenanza de autocaravanas
- La farmacia García Trinidad despide a Ángel Cardalda, un pilar durante 48 años de dedicación
- Un vilagarciano pierde 1.200 euros por el timo del Bizum inverso