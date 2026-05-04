El teatro emociona a los vikingos con la historia de Don Víctor

La Escola Municipal de Teatro de Catoira ha cosechado un nuevo éxito, esta vez con una emotiva historia de tintes históricos que sube a las tablas la figura de Don Víctor, un conocido y querido profesor de la parroquia de Dimo durante el período de la Segunda República española y tras el golpe de Estado de julio de 1936.

La función, desarrollada en el Auditorio Municipal del municipio vikingo, reunió a numeroso público, entre el que se encontraban vecinos que fueron alumnos del propio Don Víctor (Víctor Touriño López), quienes no pudieron evitar emocionarse al presenciar el espectáculo.

Como si de un documental teatralizado se tratara, la obra muestra los métodos de trabajo del docente y algunas de las ideas que pretendía inculcar a su alumnado.

Un momento de la función. / FdV

Un pensamiento propio que hizo que este enseñante adherido al sindicato socialista de maestros nacionales, la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE), que estaba adscrita a la Unión General de Trabajadores (UGT), fuera considerado un enemigo ideológico y tachado de «rojo».

Razón por la cual «fue depurado de Catoira, como ocurría con la mayoría de los maestros liberales en la época de la dictadura franquista», explican en el Concello cuando resumen el contenido de esta pieza teatral con la que «se rescata parte de la memoria histórica del pueblo y se hace justicia a los maestros republicanos».

El cartel de la obra. / FdV

Al margen del contenido de la función y del éxito del pase ofrecido en el Auditorio, hay que resaltar nuevamente la profesionalidad y entrega de cuantos conforman la Escola de Teatro Municipal de Catoira, que entre otros muchos espectáculos se encarga cada año de la representación a los pies de las Tores do Oeste durante la Romería Vikinga, y como aperitivo al tradicional desembarco de cada primer domingo de agosto.

De ahí que en las últimas semanas se estuvieran buscando voluntarios para integrar el plantel de actores de eso que se conoce como «VikingDrama».

El protagonista de la obra. / FdV

Cabe recordar, por cierto, que este año la dirección, guion y producción de la obra de la Romaría Viquinga correrá a cargo de la compañía profesional Ibuprofeno Teatro, tratando así de «ganar en calidad» y consolidar el espectáculo de las Torres de Oeste como referencia teatral a nivel gallego.

Así lo explicó hace semanas el concejal de Cultura, Raúl Gómez, quien quiso dejar muy claro que, a pesar de los cambios en la dirección, los alumnos de la Escola Municipal de Teatro y los vecinos de Catoira en general seguirán siendo los protagonistas del elenco.

El cambio se debe, procede recordar, a que la directora de la Escola de Teatro tenía que soportar con motivo del «VikingDrama» una gran carga de trabajo que le impedía desarrollar otro tipo de actividades, ya que «se encargaba de todo lo relativo a la obra de la Vikinga, tanto de la redacción del guion como de la dirección escénica y la producción», reflexiona el edil de Cultura.

De ahí que, aprovechando el cese de la directora de la Escola Municipal de Teatro, el gobierno local retirara de las bases para cubrir esa vacante la obligatoriedad de organizar el teatro de la Romaría Viquinga, dejándolo en manos de una compañía profesional tan experimentada como Ibuprofeno.