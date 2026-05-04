Somos Ribadumia cuestiona la actualización de la RPT que diseña el Concello

Somos Ribadumia carga contra la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que está impulsando el grupo de gobierno de Ribadumia, una actualización necesaria, ya que lleva desde 2013 sin realizarse, pero «no de esta forma», apuntan desde la formación que dirige Sergio Soutelo.

La formación señala que la RPT no cuenta con el respaldo de la mayor parte de los sindicatos con representación en el Concello ni fue consensuada con ellos. De los tres, (CIG, CCOO y CSIF) solo uno habría votado a favor en la última reunión de negociación y el resto van a presentar alegaciones, por lo que «puede que no sea la definitiva que se acabe aprobando».

Señalan que la RPT contiene mejoras, pero no por «la voluntad del grupo de gobierno de mejorar nada, pero lo que más llama la atención y preocupa es que incluye la creación de puestos hechos a medida para mejorar y colocar bien al personal de su cuerda». Para ello, aseguran, «hay varios ejemplos, aunque el más sangrante sería la creación de un puesto de adjunto a la secretaría, puesto totalmente innecesario y posiblemente ilegal, ya que lo que corresponde en un municipio como Ribadumia, en el caso de querer disociar el puesto de Secretaría-Intervención, es crear este último puesto, no otro cuyas funciones son redactar textos y suplantar funciones de tesorería por 50.000 euros al año». A ello se suma que el puesto de Secretaría-Intervención, «ya cuenta con media docena de ayudantes, por lo que no existe ninguna necesidad real para ello».

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Somos Ribadumia considera que «es evidente que ese puesto y otros que se crean nuevos ya tienen un nombre y tenemos serias sospechas de donde van a recaer, algo que nos parece inaceptable, ya que se está usando recursos públicos para pagar favores políticos». La formación echa de menos en la RPT la creación de varios puestos, como el de bibliotecario o de auxiliar administrativo de Servizos Sociais, puestos que no existen pe, pero «sí son muy necesarios».