Ribadumia afina la celebración de su Romaría da Música

La Carballeira de A Senra, en Ribadumia, volverá a convertirse el domingo 10 de mayo en punto de encuentro para la música, la gastronomía y la convivencia vecinal. La Banda de Música Municipal de Ribadumia, en colaboración con el Concello, organiza la sexta edición de la Romaría da Música, una cita popular que arrancará a partir de las 12.00 horas.

La presentación se celebró en el mismo escenario que acogerá una fiesta pensada para todos los públicos. La concejala Vanessa Jorge destacó el apoyo municipal a «este tipo de iniciativas» promovidas por la Banda y subrayó que se desarrollan en «un entorno natural privilegiado». «No va a faltar comida, no van a faltar juegos y, por supuesto, no va a faltar la música», señaló, incidiendo en el objetivo de disfrutar de una jornada de convivencia.

El programa contará con juegos populares, hinchables gratuitos y actuaciones de Xironsa de Corvillón, Os Firrás de O Grove, la Asociación O Castro de Baión y la Banda de Música de Sanxenxo. La jornada concluirá con una sesión DJ.

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José Carlos Gómez, miembro de la banda organizadora, avanzó una oferta gastronómica con callos a 6 euros, pulpo a 13 euros, empanada y precios populares. La previsión es reunir a cerca de 500 comensales, aunque la asistencia total será mayor, siempre pendiente de que la meteorología acompañe.