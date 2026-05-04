Ravella eleva a 4,3 millones el presupuesto para Servicios Sociales

El Concello de Vilagarcía prevé incrementar un 24% el presupuesto del Plan Concertado de Servicios Sociales para 2026, que alcanzará los 4.338.640 euros. El gobierno local justifica este aumento por la evolución de la realidad social y por la necesidad de seguir ampliando prestaciones para ofrecer una atención integral y de calidad, centrada «en el buen trato y los derechos de las personas».

Ravella recuerda que el pasado año el plan supuso un gasto de 3,5 millones de euros, de los que el Concello financió directamente el 74%, por lo que demanda una mayor implicación económica de la Xunta. La concejala Tania García y la coordinadora del departamento, Iria Camba, presentaron el proyecto a responsables autonómicos, que valoraron «muy positivamente» tanto su contenido como la justificación de la solicitud.

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El Centro de Servicios Sociales contó en 2025 con un equipo de 15 personas y gestionó 4.396 citas, además de 1.064 trámites desde la Unidad de Primera Atención y Emergencias. Más de la mitad del presupuesto se destinó al apoyo a la unidad de convivencia y a la ayuda en el hogar, con casi dos millones de euros, mientras que las ayudas de emergencia alcanzaron los 300.000 euros. Este año, el servicio incorporó una psicóloga para reforzar la prevención comunitaria.