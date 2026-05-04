La patronal recupera las jornadas de exaltación del pescado azul

Tras haber cerrado las jornadas gastronómicas del choco –parece que con nota alta–, Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) anuncia ya su siguiente propuesta: el pescado azul.

Reeditará así la actividad desplegada el año pasado, y anuncia que lo hará este mismo mes, cuando también concretará nuevas acciones de formación para los empresarios centradas en la prevención de riesgos laborales, la higiene sanitaria y la manipulación de alimentos.

La entidad que preside José Besada hace este avance de su agenda mientras prepara una nueva campaña de fidelización del comercio –a desplegar el mes que viene– y al tiempo que hace un balance altamente positivo de las recientes jornadas del choco y de la campaña desplegada con motivo del Día de la Madre.

Propuestas que llevan a la patronal a sacar pecho, desde el convencimiento de que ha contribuido a «dinamizar la economía local durante el mes de abril» y de que logró «el doble objetivo de promocionar el comercio y la hostelería local haciendo que los vecinos gozaran de todo lo que O Grove puede ofrecer».

En relación con las jornadas del choco, parece ser que «la mayoría de los establecimientos consultados están gratamente satisfechos, ya que es un producto muy demandado durante esta temporada y no siempre lo tienen en sus cartas».

Algunos de los negocios implicados en las jornadas sostienen que el fin de semana «fue apoteósico, con un lleno total al que contribuyó el puente del 1 de mayo y la celebración del Día de la Madre».

Respecto a la campaña comercial en torno a esa celebración, «se agotaron los más de 11.000 rascas repartidos entre los establecimientos participantes y se repartieron más de 400 tazas conmemorativas y 1.200 euros en descuentos». No faltó un sorteo adicional de 100 euros en vales, celebrado durante la fiesta organizada en el centro comercial La Aldea, en la isla de A Toxa.