Marconsa acabará la obra de O Ramal para Santa Rita

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa ha concedido formalmente una segunda ampliación del plazo a la empresa Marconsa para la finalización de los trabajos de creación de la nueva zona verde de O Ramal. La empresa argumentó que no ha podido terminar los trabajos a tiempo debido a la intensa lluvia caída durante los meses de diciembre, enero, febrero y parte de marzo, lo que obligó a retrasar las tareas de movimiento de tierras, apertura de zanjas o pavimentaciones. Además se han producido imprevistos como el retraso en el suministro de los bancos de granito o las carpinterías de aluminio de la futura cafetería.

Por ello, la empresa solicitó en dos ocasiones la ampliación del plazo máximo para la ejecución de la obra. En esta segunda ocasión el plazo se amplía en veintiún días más, de modo que la obra debería estar finalizada para el 21 de mayo, que es la víspera del festivo local de Santa Rita. La actuación tiene un presupuesto de 1.120.000 euros.