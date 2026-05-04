Fole pide la dimisión del alcalde de Cambados por las «mentiras» del presupuesto

Cansada de ver como las afirmaciones del alcalde, Samuel Lago, son desautorizadas una y otra vez por otros miembros del cuatripartito, la portavoz del Partido Popular, Sabela Fole, ha pedido al regidor de la villa del albariño que presente la dimisión. La gota que ha colmado el vaso ha sido el anuncio de Lago de que ya existía un acuerdo por el presupuesto, una afirmación que ha desmentido el portavoz de Cambados pode, José Ramón Abal. Este hecho, considera Fole, supone «una nueva mentira y una falta de respeto a la ciudadanía de Cambados por parte de su alcalde».

La conservadora considera de «extrema gravedad que falte a la verdad en el documento municipal más importante del año», ya que el presupuesto «es la hoja de ruta de que pueden aguardar los ciudadanos y no se puede incurrir en engaños, como ya ocurrió con el IBI».

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Para los conservadores «este lamentable espectáculo es un ejemplo más de que el Concello no tiene un alcalde que dirija, gobierne y lidere, ya que Cambados Pode no le deja, sino una persona en situación de extrema debilidad al que lo único que le importa es mantener su silla». Desde la formación que lidera Sabela también cargan contra el edil de Pode, al que le recuerdan que la situación económica de Cambados es de las peores de Galicia «básicamente por su responsabilidad y por la complicidad cobarde de los otros tres grupos».