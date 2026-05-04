Convocada la fiesta de finalistas de los Premios Martín Códax da Música

La decimotercera edición de los Premios Martín Códax da Música, cuyos ganadores se conocerán en la gala a celebrar el día 27 en el Pazo da Cultura de Pontevedra, entra en una fase decisiva.

Este miércoles se celebra en la bodega cambadesa Martín Códax la tradicional Fiesta de Finalistas, con participación de representantes de los 56 proyectos clasificados en las diferentes categorías de este certamen, presentado como uno de los principales escaparates de la industria musical gallega.

Ya el jueves se abre el plazo de votación del público y los socios de la entidad organizadora, Músicas ao Vivo, que podrán arropar a sus favoritos hasta el día 24.

La gran fiesta anual en la bodega de Vilariño comenzará a las seis de la tarde e incluye tanto la foto de familia como el reparto de botellones, un aperitivo, diferentes intervenciones y la presentación de los tres finalistas de cada una de las categorías.

Así se vivieron los Premios Martín Códax 2025 / Gustavo Santos

Esta cita con la música será también una buena oportunidad para celebrar que Martín Códax acaba de superar con éxito la recertificación del sello Sustainable Wineries for Climate Protection (SWfCP), que viene a ser «el estándar de sostenibilidad de referencia para el sector vitivinícola desarrollado por la Federación Española del Vino (FEV) con el apoyo técnico de Aenor».

Visiblemente satisfechos, los responsables de la que es una de las grandes referencias de la Denominación de Origen Rías Baixas remarcan que este nuevo reconocimiento llega con «una mejora significativa en la puntuación obtenida respecto a la evaluación anterior, lo que evidencia el avance continuo de la bodega en la integración de prácticas sostenibles en todas sus áreas de actividad».

Reafirma así su compromiso «con el respeto por la tierra, la apuesta por la innovación y la vocación de generar impacto positivo en el entorno».

Asistentes a la Fiesta de Finalistas de los Premios Martín Códax da Música, en la bodega gallega que lleva el mismo nombre, esta tarde. / Iñaki Abella

Se trata de «un certificado específico para bodegas que permite evaluar de forma rigurosa, medible y verificable el desempeño en sostenibilidad, incorporando criterios medioambientales, sociales, económicos y de gobernanza, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)».

Para lograr esta validación, Bodegas Martín Códax ha tenido que superar una serie de auditorías externas, de ahí que dicho sello sea «una herramienta clave para garantizar la transparencia y la mejora continua del sector».

Ni que decir tiene que este logro «cobra especial relevancia en un contexto en el que consumidores, mercados y regulaciones exigen cada vez mayores garantías en materia de sostenibilidad».