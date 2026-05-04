El Colectivo Ecoloxista de O Salnés alega contra el colector de As Patiñas

El Colectivo Ecoloxista de O Salnés (CES) ha presentado alegaciones contra el proyecto de mejora del colector que une Vilanova con Cambados, un proyecto que trata de modernizar la red de alcantarillado y de acabar con los constantes vertidos que se registran al mar a través del aliviadero del mismo. El colectivo valora de forma positiva que se acometan obras de estas características, pero entiende que deben estar sometidas a un mayor rigor a la hora de diseñarse.

Así, la principal alegación que presenta la entidad cuestiona la elección de la alternativa que mantiene el colector de alivio del tanque de tormentas dentro del dominio público marítimo-terrestre. «Esta opción fue seleccionada a pesar de la existencia de alternativas fuera de este ámbito, y sin que se justifique técnicamente la inviabilidad de estas opciones», explican. También reclaman que se desarrolle con mayor detalle la alternativa que discurre más lejos de la costa.

Otro de los puntos clave de las alegaciones se refiere a la pavimentación de dos tramos del camino litoral vinculados a la ejecución de la obra-. El CES considera que esta actuación carece de justificación y «no responde a una necesidad real para garantizar el tránsito público; no es necesario cementar la costa para instalar un tuvo y más bien parece que se intenta trampear la Lei de Costas para conseguir la ocupación del litoral». Entienden que se trata de una «transformación innecesaria e irreversible» de un tramo de costa que todavía mantiene su naturalidad.

En las alegaciones recuerdan que la normativa vigente establece que las actuaciones en el litoral deben minimizar su impacto y preservar el carácter de espacio natural, por lo que proponen que «se valoren alternativas menos agresivas, como el mantenimiento del camino en tierra compactada o el uso de materiales permeables, que puedan compatibilizar el tránsito con el respecto ambiental». Insisten en la necesidad de que las administraciones adopten «decisiones responsables y con visión de futuro, garantizando una correcta gestión de los fondos públicos y protección efectiva del litoral».

Eliminación de punto de vertido en O Castelete

Los técnicos del Programa de Control de Vertidos (PVC), dependientes de Augas de Galicia, colaboraron en la eliminación de un punto de vertido localizado en las inmediaciones de la playa de O Castelete, en Vilanova de Arousa. Los técnicos constataron que se producía una filtración de aguas residuales a través de un pozo de registro que forma parte de la infraestructura de saneamiento municipal. Por este motivo, pusieron los hechos en conocimiento del Concello para que adoptase las medidas necesarias.

Noticias relacionadas

Tras nuevas inspecciones, se constató que los aportes irregulares sin depurar al dominio público hidráulico habían quedado solucionados tras la ejecución de una serie de mejoras y actuaciones por parte de las administraciones competentes, acabando con el problema de las filtraciones.