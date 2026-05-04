El Ateneo Vikingo volverá a surcar el Ulla siete años después con un enorme «knorr»

Este año, la asociación cultural Ateneo Vikingo volverá a invadir las Torres de Oeste desde su propia embarcación, después de haber perdido su «drakkar» en 2020. Lo hará a bordo de un antiguo bateeiro de fibra que está restaurando y customizando para convertirlo en un «knorr» de 17 metros de eslora. El proceso está muy avanzado, pero necesita un empujón económico para poder culminar un proyecto valorado en 40.000 euros, una cantidad relevante para una entidad sin ánimo de lucro.

La transformación se mantiene bajo estricto secreto y los socios llevan varios meses trabajando a destajo para llegar a tiempo al primero de agosto. Gracias a que cuentan entre sus filas con trabajadores de astilleros, están pudiendo ahorrar mano de obra a la hora de ejecutar el proyecto redactado por un ingeniero naval.

Desde el Ateneo explican que ya antes de quedarse sin el «drakkar» estaban valorando cambiarlo por uno de fibra debido al elevado coste que supone mantener en buenas condiciones una embarcación de madera. De hecho, estaban negociando la compra de este mismo cuando se hundió.

Sucedió en diciembre de 2020, en plena pandemia, con restricciones vigentes de movilidad, lo cual impidió atender adecuadamente el navío. También les supuso un trastorno económico, pues tuvieron que asumir los costes de sacarlo del río, además de perder uno de sus emblemas.

Con todo, van a reutilizar la vela y el mascarón del dragón, entre otros elementos, para que luzca lo más parecido posible a un «knorrr», una tipología de barco que los vikingos utilizaban para transportar mercancías. Desde la directiva detallan que será más cómodo, pues, con sus cuatro metros de manga, es más ancho que el anterior, y de eslora tiene 17. También lo van a dotar de un motor para mejorar el manejo de este casco de diez toneladas de peso y que precisó de una grúa especial para su traslado a la nave donde los están restaurando.

Así, además de ser más resistente y requerir menos mantenimiento, van a ganar en capacidad a la hora de transportar a las hordas que invadirán las Torres de Oeste desde el Ulla, para delicia de las miles de personas que cada año acuden al Desembarco, una Fiesta de Interés Turístico Internacional y de la que fueron precursores los miembros del Ateneo do Ullán en los años 60 del siglo pasado, el germen de la sociedad actual.

El Concello de Catoira es la otra pata fundamental de la celebración y ha prestado el auditorio municipal para que el domingo día 10 se ofrezca una actuación que les permita seguir recaudando fondos. En concreto, se trata de una función del actor y humorista Carlos Blanco, que también quiere aportar su granito de arena y entregará el 50% de la taquilla al Ateneo.

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Es a las 19.00 horas, la entrada cuesta 20 euros y el propio Blanco animó a asistir a la que también será el fin de gira de «A penúltima», prometiendo una tarde de «humor al estilo vikingo».