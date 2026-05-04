Aprecian bajas temerarias en dos de las ofertas de la EDAR

Los técnicos de Augas de Galicia han apreciado dos posibles ofertas económicas con bajas temerarias en el concurso público de la ampliación de la depuradora de Vilagarcía. Al procedimiento se presentaron ocho uniones temporales de empresas (UTE), y los técnicos consideran que dos de ellas han incurrido en posibles bajas temerarias. Por ello, la Xunta de Galicia ha emplazado ahora a estas dos UTE a que justifiquen documentalmente la razón de sus precios, y a que expliquen por qué pueden acometer la obra con el presupuesto que manejan.

El precio de licitación del contrato fue fijado por Augas de Galicia en 23.137.000 euros. Se han presentado ocho UTE, y en la mayoría de los casos, sus ofertas se sitúan entre los 21,5 y los 22 millones de euros. Pero, en dos casos, las cuantías previstas son muy inferiores. En uno de ellos, la propuesta es de 20,2 millones de euros; en la otra, de 19,6 millones.

Augas de Galicia considera que en ambos casos se excede la baja máxima aceptable, por lo que insta a estas dos UTE a demostrar qué pueden hacer la obra satisfactoriamente con dichos precios. En caso contrario, quedarían excluidas del contrato millonario. La inversión previsto rondará los 28 millones de euros (IVA incluido), lo que ha atraído la atención de importantes multinacionales del sector de la construcción y la obra pública.

Ferrovial Construcción, por ejemplo, concurre al concurso de Vilagarcía junto a Cadagua y Prace. Otra unión temporal de empresas (UTE) es la formada por Tedagua y Civis Global. Una tercera oferta la firman Espina OH, Misturas Obras e Proxectos, y Vázquez y Reino.

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Copasa y Pesa integran otra UTE. Espina y Delfín y la Constructora San José llegaron a un acuerdo para presentar una oferta conjunta. Seranco y Oreco firman otra UTE. Dragados y Race integran otra, y la última oferta la presentaron conjuntamente Asteisa, Taboada Ramos y Comsa.