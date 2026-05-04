La almeja rubia se convierte en la principal esperanza para los mariscadores de A Illa

Setenta barcos y casi media tonelada de marisco. Ese fue el resultado global del regreso a la actividad de los mariscadores a flote de A Illa de Arousa en la jornada de este lunes, una jornada en la que lo mejor fueron los precios y la confirmación de que la almeja roja o rubia será la encargada de salvar la campaña durante el tiempo de trabajo en unas concesiones que son bastante pobres en lo que respecta a su productividad.

De la cerca de media tonelada de bivalvos que retiraron los mariscadores a flote de A Illa, más de la mitad pertenecía a la almeja roja, con 240 kilogramos, una especie que llegó a cotizarse en la subasta posterior de la lonja isleña a 24 euros. Los mariscadores también retiraron 61 kilogramos de berberecho, que alcanzó los 12 euros; 83 de carneiro, que se cotizó a diez; 26 de japónica, vendida a entre 14 y 15 euros; y 46 de relojito, cuya precio fue de 5,20 euros. También se consiguió extraer algo más de siete kilogramos de almeja fina.

Llama la atención que, entre las especies retiradas de los fondos de A Illa no se encuentra ni un solo kilogramo de almeja babosa, una de las principales especies objeto en la ría de Arousa. La explicación se encuentra en que esa zona fue una de las que más sufrió las riadas del pasado invierno, cuando los buceadores de recursos específicos encontraron toda la navaja muerta y retiraron otras especies, fundamentalmente almeja babosa.

El patrón mayor de A Illa de Arousa, Juan José Rial Millán, reconoce que esta primera jornada «no fue malo, sobre todo si se tienen en cuenta los precios, pero fue simplemente una primera toma de contacto con los bancos marisqueros, queda por ver ahora si resistirán, al menos, durante algo más de un mes». El patrón destaca precisamente los precios que «son bastante buenos y, si la roja se mantiene, será clave para el desarrollo de esta campaña previa a la de verano».

Millán reconoce que, de las setenta embarcaciones que participaron en el regreso a la actividad, no todas consiguieron completar los cupos, pero también apunta que «los resultados de esta jornada no fueron una hecatombe, como ha ocurrido en otras ocasiones, lo que nos invita a tener cierto optimismo aunque conviene insistir en que las zonas en las que vamos a trabajar en las próximas semanas no son muy productivas». Se trata de un amplio espacio del litoral que va desde A Canteira hasta Niño do Corvo.

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Los mariscadores a flote de A Illa de Arousa llevaban cuatro meses de parón debido al paro biológico al que se sometió toda la flota para recuperar los bancos del libre marisqueo y sus propias concesiones. La flota decidió comenzar a trabajar primero esta zona a la espera de abrir concesiones mucho más productivas, donde se está detectando que el marisco encuentra problemas para alcanzar la talla mínima. Así lo indican los muestreos que se han realizado, algo que reconoce el patrón mayor al señalar que «nuestra intención es que el marisco pueda alcanzar la talla suficiente durante estos meses en los que vamos a estar trabajando entre A Canteira y Niño do Corvo». El precedente del pasado año es positivo, ya que «fuimos salvando la situación poco a poco y esperamos que pueda repetirse», apuntala el propio Millán. La Cofradía de A Illa sigue adelante con iniciativas tendentes a contar con semilla para regenerar los bancos marisqueros, tal y como está ocurriendo con el proyecto piloto que está desarrollando en el contradique de O Xufre.