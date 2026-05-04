El alcalde de O Grove insiste en regular la presencia de autocaravanas antes del verano

El alcalde de O Grove, José Cacabelos Rico, insiste en animar a la población, grupos políticos y todo tipo de colectivos a presentar propuestas concretas para elaborar la ordenanza municipal reguladora del uso de autocaravanas, vehículos tipo camper y caravanas en la localidad, cuya entrada en vigor pretende hacer efectiva antes del próximo verano.

Recuerda el regidor que de la necesidad de una regulación ya se habló largo y tendido en los últimos años, y más recientemente en el Consello Local de Turismo, donde «quedó patente que todos somos conscientes de que el Concello no dispone de espacios públicos para aparcarlas, y además de necesitar terrenos que no tenemos también supondría dotarlos de servicios como abastecimiento, saneamiento y recogida de basuras».

A lo que añade que los solares que puedan existir en el centro urbano pueden tener un coste inasumible, dado su carácter edificable, y que hasta ahora no ha sido posible alcanzar un acuerdo con los propietarios de diversas parcelas que interesan al Concello y se sitúan en el entorno de playas como As Pipas y Area de Reboredo.

Autocaravanas en la playa de As Pipas. / M. Méndez

Llega a decir que «algunos hablan de buscar un espacio para tres o cuatro plazas en el centro del pueblo, pero como cualquiera puede imaginar, eso no resolvería en absoluto el problema que tenemos en el Concello con los cientos de autocaravanas que acampan a lo largo y ancho del municipio en Semana Santa y verano».

No podemos soportar otro verano más con el volumen y descontrol de autocaravanas que hemos padecido en los últimos años José Cacabelos — Alcalde de O Grove

Así pues, «lo que debemos hacer ahora entre todos, tal y como hemos estado hablando con las asociaciones empresariales y los partidos políticos, es elaborar una ordenanza muy restrictiva que evite que las autocaravanas acampen sobre espacios naturales, prácticamente encima de las playas y sus dunas o en entornos como la zona portuaria de O Corgo, la isla de A Toxa y Con Negro», espeta Cacabelos.

«Lo que queremos -añade- es evitar totalmente el aparcamiento descontrolado de este tipo de vehículos en zonas donde generan enormes problemas».

Autocaravanas en A Toxa. / M. Méndez

Todo ello «adaptando la ordenanza a las directrices de la Dirección General de Tráfico en cuanto al tratamiento de las casas rodantes y teniendo muy presente que el problema no es la llegada de esos vehículos, sino el mal uso de los mismos por las acampadas que realizan, sobre todo cuando extienden toldos y sacan mesas al exterior o cuando vierten aguas sucias en cualquier lugar».

Abundando en ello, José Cacabelos sostiene que «es necesario elaborar la ordenanza cuanto antes porque no podemos soportar otro verano más con el volumen y descontrol de autocaravanas que hemos padecido en los últimos años».

Tal y como se explica en la consulta pública abierta por el gobierno local como paso previo a la elaboración de esa ordenanza, el objetivo no es otro que garantizar «la regulación y ordenación de todos los aspectos relativos a esta actividad en las vías y espacios públicos del municipio, así como el establecimiento de zonas con reserva de estacionamiento o con puntos de reciclaje, concretando los requisitos para su instalación y funcionamiento, tanto si son de titularidad municipal o privadas».

Vehículos vivienda estacionados en O Grove. / Noé Parga

En definitiva, que la «Ordenanza municipal reguladora del estacionamiento y pernocta de autocaravanas, vehículos tipo camper y caravanas» en el Concello aspira a ser «un instrumento regulatorio que responda adecuadamente a los problemas que dicha actividad genera a la población y la administración pública, sin olvidar «la imprescindible ordenación» de este tipo de turismo «para proteger los espacios municipales».

De este modo será posible «alcanzar una mayor seguridad jurídica y establecer mayores garantías para los autocaravanistas, promotores y gestores de zonas de estacionamiento y puntos de reciclaje, sean de titularidad pública o privada, para los gestores de los servicios municipales y para la ciudadanía en general».

Y eso no es todo, sino que disponer de dicha ordenanza servirá para «fomentar el desarrollo económico del municipio, especialmente con la promoción de espacios de uso público para autocaravanas, vehículos tipo camper y caravanas», argumenta el alcalde.