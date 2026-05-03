Tres multinacionales compiten por el comedor del Hospital do Salnés

Tres empresas multinacionales optan al contrato de explotación del comedor y la cafetería del Hospital do Salnés.

Así, la gerencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha recibido ofertas de las firmas Mediterránea de Catering, Aramark Servicios de Catering y Serunion.

Se trata de tres firmas con amplia experiencia en el sector de la hostelería hospitalaria, y dos de ellas pertenecen actualmente a grupos franceses. Se trata de Mediterránea y Serunión, cuya división española tiene su domicilio social en Leganés (Madrid).

En el caso de Aramark, se trata de una veterana firma originaria de Estados Unidos, que tiene su sede española en Barcelona.

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés sacó a concurso el servicio de comedor y cafetería en el Hospital comarcal arousano, por un precio inicial de 1,3 millones de euros y un periodo de trabajo de dos años, por lo que el valor final del contrato podría rondar los 3,1 millones, según las estimaciones del área.

El trabajo que se le encomendará a la empresa adjudicataria incluye la concesión de la cafetería-comedor del Hospital, que está abierta tanto para el público como para el personal; y la alimentación de los pacientes ingresados y del personal de guardia.

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A la hora de decidir por una u otra oferta, el tribunal tendrá en cuenta diversos factores, como las medidas a favor de la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores, el compromiso a someterse a una auditoría externa del servicio cada mes o cada dos o la calidad de los alimentos y las preparaciones servidos.