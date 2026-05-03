A Toxa: decenas de locales vacíos a precios de 800 a 3.000 euros el metro cuadrado

La emblemática isla de A Toxa vuelve a ser noticia desde que se destapó en FARO DE VIGO que algunos propietarios proponen abundar en la privatización de este territorio estableciendo un control de acceso y aforos.

Propuesta que algunos vecinos de O Grove aprovechan para recordar que tanto ellos como los residentes en la isla, hosteleros y comerciantes llevan años denunciando el lento agonizar de la isla.

Prueba de su declive es la imagen desoladora de La Aldea Comercial, un recinto creado hace casi tres décadas que, según la escritura de división horizontal de su primera fase, con fecha 8 de agosto de 1997, y la realizada tras la segunda, datada el 12 de mayo de 1998, nació con un total de 93 locales comerciales.

Ambiente en A Toxa esta Semana Santa. / M. Méndez

Eso sí, la inmensa mayoría de muy reducido tamaño, de ahí que algunos propietarios decidieran comprar varios y agruparlos para poder captar todo tipo de negocios, de ahí que a estas alturas pueda hablarse de alrededor de 80 establecimientos. El problema es que prácticamente medio centenar permanecen vacíos desde hace muchos años. ¡Algunos nunca llegaron a usarse!

FARO DE VIGO ya alertó de ello en 2024, cuando explicó que este centro comercial provisto de supermercado, bares, restaurantes, estanco y tiendas de ropa, regalos y todo tipo de artículos, tenía más establecimientos cerrados y a punto de estarlo que abiertos.

«Claro que nos preocupa la imagen que proyectan tantos locales cerrados, pero poco podemos hacer, ya que fueron comprados, sobre todo, por gente de fuera que solo quería invertir y especular, de ahí que los tengan ahí parados», decía el entonces presidente de la comunidad de propietarios del centro comercial La Aldea.

El interior del recinto. / M. Méndez

Dos años después la situación ha empeorado y los letreros de «se vende» o «se alquila» aparecen por todas partes cuando se recorre esta infraestructura comercial semicubierta de dos plantas.

Lo que preocupa ahora a muchos es que «todo esto puede ir a peor si aún por encima de que A Toxa está en decadencia se procede a limitar el aforo».

Una situación que no es fácil de revertir, y mucho menos teniendo en cuenta que si bien hay locales comerciales por poco más de 800 euros el metro cuadrado, también los hay que rozan los 3.000.

Prueba de ello el anuncio que puede verse en uno de los muchos portales inmobiliarios que anuncian la venta y alquiler de locales en La Aldea, y que hace alusión a uno de 35 metros cuadrados tasado en 2.857 euros el metro.

El aparcamiento del centro comercial. / M. Méndez

Se trata de «un magnífico local situado frente al parking, al lado del supermercado, con una ubicación inmejorable, cristales blindados, suelo de madera, aire acondicionado, alarma, iluminación led y sótano de la misma superficie que el local».

Para añadir que «actualmente está en funcionamiento, dedicado a la venta de bisutería y complementos».

Con un precio más discreto, de 1.143 euros por metro cuadrado, es un local «ideal para oficina o consulta» de 35 metros cuadrados construidos y útiles que se encuentra «en buen estado» y se distribuye en dos estancias, dotado de un escaparate y construido en el año 2000.

Los aseos públicos del recinto. / M. Méndez

Asimismo, las inmobiliarias ofrecen a 1.900 euros el metro cuadrado un inmueble de 50 situado en la planta baja del centro comercial La Aldea que está «listo para entrar» y dispone de «mucha luz y dos escaparates».

Es un local «que hace esquina ideal para oficina, despacho, tienda, profesión liberal, inmobiliaria, panadería o estética», se explica.

También es posible alquilarlo, en este caso por 500 euros al mes, esgrime el promotor, quien añade que «el precio incluye la comunidad» y que «el centro comercial tiene ascensor».

El centro comercial La Aldea. / M. Méndez

En este caso en concreto se ofrece la posibilidad de «alquiler con opción de compra o pago aplazado, con una prima de entrada y pagos mensuales que se descontarían del precio final».

Una de las propuestas más asequibles, que aún así se va a los 140.000 euros, hace alusión a cinco locales que, una vez unidos, suman 156 metros cuadrados.

Es un destino muy reconocido, especialmente durante los meses de verano, cuando recibe un alto volumen de visitantes y turistas

Todo el lote se distribuye en seis estancias y dispone de dos aseos o baños adaptados para personas con discapacidades.

Se trata de locales construidos en 1998 que disponen de cuatro escaparates y están comunicados que ofrecen la posibilidad de acoger múltiples actividades.

Uno de los locales vacíos. / M. Méndez

Los vendedores resaltan a través de sus portales y en las redes sociales que la isla de A Toxa «es un destino muy reconocido, especialmente durante los meses de verano, cuando recibe un alto volumen de visitantes y turistas».

Para añadir que en esa época La Aldea Comercial «concentra una gran actividad, con paso constante de personas que recorren la zona, disfrutan de la oferta de ocio y restauración y visitan los diferentes comercios».

Otros promotores definen al centro comercial La Aldea como una oportunidad de negocio en «una ubicación estratégica dentro de uno de los enclaves más conocidos y exclusivos de Galicia; situada en el paso peatonal hacia la urbanización Rueiros y muy cerca de la zona de restaurantes, lo que le aporta una buena visibilidad dentro del entorno comercial».

En el recinto tienen cabida todo tipo de negocios. / M. Méndez

De este modo se intenta colocar, por ejemplo, un local de 50 metros cuadrados valorado en 108.000 euros que se considera «una opción muy interesante para negocios que buscan visibilidad, exposición y contacto directo con el cliente durante la temporada de mayor actividad en la isla».

Es un espacio pensado para pasear, visitar comercios y disfrutar del entorno, lo que favorece la presencia de clientes potenciales y la visibilidad de los negocios ubicados en la zona

Sugieren su empleo para «tiendas de moda, complementos o artículos de regalo», pero también para «negocios gourmet o productos delicatessen, vinotecas, galerías de arte o interiorismo y servicios orientados al turismo o a clientes que valoran la ubicación y la imagen».

No faltan las inmobiliarias que sostienen que La Aldea se asienta en «un entorno cuidado y reconocido, con una imagen muy asociada al turismo de calidad; un espacio pensado para pasear, visitar comercios y disfrutar del entorno, lo que favorece la presencia de clientes potenciales y la visibilidad de los negocios ubicados en la zona».

La Aldea Comercial está semicubierta y tiene dos plantas. / M. Méndez

Por 250.000 euros se vende un local de 140 metros cuadrados «ideal para cualquier tipo de negocio, ya que cada uno de los espacios es amplio y permite adaptarlo fácilmente para exponer productos». Se distribuye en dos plantas, con una fachada de 28 metros y dos amplias estancias en la planta baja, cada una de ellas con su propio acceso, grandes ventanas y escalera al sótano, dotado de dos grandes espacios de almacén conectados por un vano y con toma de agua».

Hay decenas de ofertas más que apelan a la estratégica ubicación del centro comercial La Aldea, a la importancia de la isla y a la ingente cantidad de visitantes que recibe cada verano. Una tarjeta de presentación que puede verse seriamente amenazada si prospera la idea de limitar el acceso y aforo de A Toxa.