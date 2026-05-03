Almuerzo de confraternidad
Setecientos «mayores» citados con la diversión en Valga
Los valgueses de más edad se reúnen cada año en una comilona que se acompaña de misa y música
Se sortearon 300 regalos y se premió a los más veteranos
El Concello de Valga ha vuelto a marcar diferencias en su tradicional encuentro de las personas de más edad, esta vez con cerca de setecientos comensales.
Fue con motivo de la XVIII edición del evento, promovido por el Concello y capaz de reunir esta vez a cerca de setecientos comensales.
Como marca la tradición, el alcalde conservador José María Bello Maneiro presidió esta celebración, en la que se incluyeron una misa, la actuación de la Banda de Música Municipal y un almuerzo bajo carpa desarrollado en el recinto del colegio Xesús Ferro Couselo, en Cordeiro, y acompañado de sesión de baile.
Desde el ejecutivo local no ocultan su satisfacción por el éxito de este encuentro anual, en el que no faltó el también tradicional homenaje a los más veteranos presentes en el gran salón comedor.
Fueron Manuel Blanco Picón, un vecino de Barcia (Cordeiro) que tiene 94 años de edad, y Josefa Castromán Tarrío, de Desabanda (Valga), de 94 años. No faltó un regalo para Rosalía Senín Cordo, de Torre (Campaña), que celebró en este encuentro su 78 cumpleaños.
Ni que decir tiene que esta cita sirvió de punto de encuentro y confraternidad, propiciando que volvieran a encontrarse vecinos de las diferentes parroquias valguesas que hace años que no se ven o que solo se encuentran en cada edición del evento.
Empanada, langostinos, pulpo «á feira», carne «ó caldeiro», postres y café centraron el menú del almuerzo, en el transcurso del cual se sortearon alrededor de 300 regalos que habían sido donados para la ocasión por diferentes casas comerciales y entidades de Valga y municipios próximos.
Regalos como jamones, barbacoas, paelleros, vales de compra, bonos de balneario, plantas, botellas de vino, roscas u objetos de cerámica de Sargadelos que contribuyeron a animar la tarde
Buena parte de la Corporación municipal, el director xeral de Inclusión Social de la Xunta, Arturo Parrado, y el diputado provincial Marcos Guisasola fueron testigos de este acontecimiento social, al que puso la guinda la actuación musical del dúo Nueva Era.
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