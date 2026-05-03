Antes de verano
Ravella no espera por Costas y decide pintar la balaustrada de Carril
Portos la adecentó el año pasado, pero solo el tramo que le corresponde, así que ahora tiene una parte casi impoluta y la otra con muy mal aspecto
El Concello de Vilagarcía no va a esperar por Costas del Estado y va a pintar el tramo de la balaustrada del paseo de Carril que es de su titularidad y que presenta el peor aspecto. Y es que Portos de Galicia pintó el suyo a finales del año pasado. Con todo, la administración local indica que va a pedirle a ambos que establezcan un plan de mantenimiento más ágil para evitar situaciones como estas, con un lado en blanco casi impoluto y el siguiente con «muy mal aspecto».
Tanto, que el gobierno local no quiere que llegue la temporada turística alta con este aspecto, así que ha decidido encargarse de los trabajos aunque no le competan. Ya ha pedido presupuestos a diferentes empresas y espera contratarlos en cuestión de semanas para que empiecen de manera inminente.
Desde Ravella recordaron que los colectivos locales que se reunieron con el equipo de Alberto Varela también se habían quejado de esta situación de «abandono y suciedad que presentaba la balaustrada» y le dan la razón, pues consideran que este mirador a un Parque Nacional y a los parques de cultivo de almeja debe lucir bien.
El Ayuntamiento añade que esta dualidad de competencias provoca que los mantenimientos «se demoren y cuando se realizan no se coordinan, generando situaciones como la actual en la que hay un tramo recientemente pintado y otro en muy mal estado, que aún destaca más por el contraste». Asimismo indica que también fue la causa de que tuviera que asumir el arreglo de la barandilla derruida a la altura de la zona de descanso a csusa de un accidente, hace unos años.
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