Cambados celebra la suerte con un premio de 205.817 euros de La Primitiva
Un único acertante de segunda categoría en toda España
Cambados
La Primitiva deja 205.817 euros de premio en Cambados. Se trata del único acertante de segunda categoría, es decir, que acertó cinco números más el complementario en el sorteo de ayer sábado.
El boleto fue validado en la administración número 1 de Cambados, ubicada en la plaza de abastos, que ya ha repartido importantes premios en otras ocasiones.
La combina ganadora estaba compuesta por 30,25,31,16,34 y 40, con el complementario 45 y el reintegro 8. Sin embargo, nadie la adivinó completa, quedando un bote ahora mismo en la Primitiva de 15 millones de euros que podría llevarse quien acierte en primera categoría en el próximo sorteo.
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