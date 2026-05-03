El grupo Mar D'Arousa inicia la gira de su décimo aniversario con un concierto en A Illa dedicado a las madres
El grupo Mar D´Arousa ofreció hoy una actuación muy especial en A Illa. Por un lado, daba inicio a la gira especial por su décimo aniversario, que lleva por título «Nueva Era», y por el otro, estuvo dedicada a todas las madres en su día.
Sus componentes, algunos de los cuales son del propio municipio, dieron un adelanto del repertorio y el espectáculo con el que a partir de ahora recorrerán la geografía gallega animando fiestas y eventos.
Esta sesión vermú tuvo lugar en la plaza de la Casa do Concello y congregó a un buen número de asistentes, a pesar de que el día amaneció lluvioso. De hecho, para el momento de la actuación musical se abrieron algunos claros que permitieron a los presentes disfrutar de una mañana del día de la madre diferente.
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