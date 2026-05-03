El libro que muestra la verdad del planeta plástico

Los periodistas arousanos Juan Fernández y Tania Alonso publican «La era del plástico», una investigación divulgativa prologada por Andreu Escrivá sobre el viaje de los microplásticos por el planeta y el cuerpo humano. La obra se presenta el 5 de mayo en Cambados.

El plástico está en todas partes. En la ropa que se viste, en los envases que acompañan la compra diaria, en los océanos, en las montañas más altas, en los fondos marinos más profundos y también en el cuerpo humano. Esa presencia silenciosa, casi invisible, es el punto de partida de «La era del plástico. El viaje de los microplásticos por el planeta y nuestro cuerpo», el libro que firman los periodistas arousanos Juan Fernández y Tania Alonso, afincados en Cambados y especializados desde hace años en divulgación ambiental.

La obra saldrá a la venta el lunes 4 de mayo y tendrá su primera puesta de largo al día siguiente, martes 5, en la librería A Casa das Formigas de Cambados, a las 19.00 horas. Publicado por la editorial catalana Shackleton, el libro ronda las 200 páginas, se estructura en seis capítulos y combina investigación científica, contexto ambiental, economía, testimonios personales y casos cercanos vinculados también a las rías gallegas. El prólogo corre a cargo de Andreu Escrivá, divulgador medioambiental de reconocido prestigio, que introduce una obra concebida para explicar con rigor y cercanía uno de los grandes desafíos ambientales del presente.

El origen del proyecto se encuentra en un encuentro casi casual, pero cimentado sobre una trayectoria previa. «La idea del libro surgió porque nos lo pidió la editorial catalana Shackleton», explica Juan Fernández. Una de sus editoras seguía el trabajo de ambos y coincidió con Tania Alonso en A Coruña, durante la entrega de los Premios Prismas de divulgación y periodismo de 2024, en los que fue reconocida por un reportaje sobre minería submarina. «Nos planteó la idea de los microplásticos como tema del libro. Al principio nos dio un poco de reparo porque es un tema delicado. Luego, trabajando en él, descubres muchas caras y es una investigación muy interesante», apunta Juan.

La publicación ha supuesto más de un año de investigación. / Iñaki Abella

El proceso comenzó a concretarse en abril del pasado año y acabó convirtiéndose en cerca de doce meses de trabajo entre documentación, lectura de artículos científicos, entrevistas, escritura y edición. «Fue mucho trabajo. Muchos papers, muchos artículos científicos», resume Tania Alonso. El desafío no estaba solo en reunir información, sino en hacerla comprensible y atractiva para cualquier lector. «Es un tema que empieza por lo genérico, por lo que todo el mundo sabe, pero después se ramifica en consumo, contaminación, economía… y tienes que decidir qué filtro aplicas», señala.

El resultado no pretende ser un tratado frío sobre contaminación, sino una investigación periodística con pulso narrativo. «Lo difícil y lo bonito del libro es contarlo de forma atractiva y llevarlo a partir de historias y testimonios», explica Tania. Por eso, junto al análisis científico, aparecen anécdotas, casos locales, investigadores españoles y voces internacionales que ayudan a dimensionar un problema global. «Son seis capítulos y muchas historias personales. Para que no se hiciera tan pesado le dimos un toque más humano», añade Juan.

Ese viaje de los microplásticos permite recorrer lugares extremos del planeta. Los autores conversaron con científicos que han trabajado en el Everest o en la fosa de las Marianas, espacios donde el ser humano apenas ha dejado huella física directa, pero donde el plástico ya estaba presente. «Un investigador decía que tienen la emoción de llegar a un sitio y ser los primeros, pero llegan y hay un plástico», recuerda Tania. También incorporan investigaciones como las de la Universidad de Plymouth, puntera en este campo, que han identificado microplásticos en el Everest procedentes de ropa acrílica.

El libro parte de una idea esencial: cuando se habla de plástico, en realidad se habla de una enorme familia de materiales, productos y compuestos químicos. «Le llamamos plástico, pero hablamos de un montón de productos y químicos diferentes», advierte Juan. Esa complejidad hace que el problema no pueda reducirse únicamente al gesto individual de reciclar. Tania subraya que una parte importante de la investigación apunta también hacia la responsabilidad industrial. «A veces las personas se sientan juzgadas, pero explicamos que todo ha sido orquestado por las petroleras, que nos dicen que hay que reciclar, cuando el problema está en el origen», sostiene.

El libro lo publica descubre la incidencia plantaria del plástico. / Iñaki Abella

Fernández y Alonso, periodistas freelance, llevan años trabajando en el ámbito medioambiental para diferentes publicaciones, empresas y agencias. Además, impulsan la newsletter «Planeta Mauna Loa», en la que cada semana escriben sobre medioambiente y divulgación. Ese bagaje fue precisamente el que llamó la atención de Shackleton Books para proponerles un encargo que terminó creciendo hasta convertirse en una obra de amplio alcance.

Pese a la crudeza del diagnóstico, «La era del plástico» no se plantea como un libro derrotista. Sus autores insisten en que hay margen para actuar y soluciones en marcha. «También hablamos de qué cosas se están haciendo para solucionar el problema. Podemos estar esperanzados. Deja lugar a una solución», afirma Juan. En esa línea, el libro busca generar reflexión sin caer en la parálisis que a menudo provocan los grandes problemas ambientales. «Abruman mucho, pero hay muchas cosas que se pueden hacer», añade.

Noticias relacionadas

La obra estará disponible en librerías habituales, también en formato e-book. Sus autores ya han hablado con librerías de Cambados y Vilagarcía para acercarla al público arousano, el primero al que se presentará esta investigación que parte de lo local para explicar una crisis global. Porque el plástico, como cuentan Fernández y Alonso, no solo está en los mares o en la basura: forma parte de la economía, del consumo, de la industria, de la ciencia y de una manera de vivir que ahora empieza a ser revisada.