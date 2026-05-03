A Illa celebra el doctorado en Computación Cuántica y el segundo premio docente de Javi Cardama

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, ha felicitado en nombre de todos los vecinos a uno de los suyos, Javi Cardama, que ha sido premiado por segundo año a la mejor labor docente en la titulaciónl del grado de Enxeñaría Informática de la USC y acaba de doctorarse en Computación Cuántica. «El mejor ejemplo para las nuevas generaciones de formación, esfuerzo y excelencia», indica el regidor.

«A Illa de Arousa tiene motivos para el orgullo. Estamos muy orgullosos», añadió el primer edil respecto a este joven que ya recibió ese galardón en el curso 2024/25. Pero además, «la computación cuántica se sitúa en la vanguardia del desarrollo tecnológico mundial, lo que convierte a Javi en un referente de una generación llamada a liderar los grandes retos del futuro», agregó.