La DOP Mexillón de Galicia realizó el año pasado 1.889 controles de calidad

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mejillón de Galicia cifra en 20.462.672 kilos la cantidad de molusco sometido a control de calidad el año pasado, lo cual, como ya se explicó en FARO, equivale al 11% de todo el «oro negro» producido en las bateas de Galicia.

Para poner su sello a esas 20.000 toneladas certificadas, que suponen un volumen un 9,01% superior al de 2024, el personal adscrito al Consello realizó 1.889 controles de calidad, de los cuales 1.546 correspondieron a partidas de mejillón destinado al sector industrial –cocederos y conserveras–, mientras que 343 inspecciones giraron en torno al producto enviado al mercado de fresco, a través de depuradoras.

En el órgano de control de la DOP detallan que la unidad de inspección situada en el puerto de A Pobra do Caramiñal realizó 490 operaciones, mientras que en la caseta del Consello Regulador en A Illa de Arousa se hicieron 488.

Una de las casetas de la DOP en las que se determina el rendimiento en vianda. / M. Méndez

A su vez, el punto de verificación de Vilanova acogió 280 controles durante todo el año y el de Meloxo (O Grove) se quedó en 182.

Con esta actividad se trata de «garantizar al consumidor que el producto que adquieren con el sello de la DOP tiene dos atributos exclusivos, como son una calidad superior y un origen gallego garantizado al cien por ciento», esgrimen en el Consello, sabedores de que este tipo de controles «son fundamentales para una marca como Mexillón de Galicia».

Al analizar lo ocurrido en las diferentes zonas de producción puede decirse que la DOP concentró en Arousa el mayor volumen de producto certificado, con 15 millones de kilos, por delante de Muros-Noia, con 2,3 millones, la ría de Ares-Betanzos, con 2 millones, la de Pontevedra, donde el sello de calidad se limitó a 985.220 kilos, y la ría de Vigo, con 16.920 kilogramos.

Un momento del proceso de control en puerto. / M. Méndez

Puerto a puerto, el de A Pobra do Caramiñal fue el que más mejillón despachó con DOP, casi 7 millones de kilos, seguido por el de A Illa, con 3,1 millones, Vilanova, con 2,5, el de Lorbé, con 2 millones y Muros, con 1,7 millones de kilos.

Es de destacar, y así lo hace el Consello, que el año pasado los cierres de bateas por biotoxinas «condicionaron la extracción en los meses más fuertes de la campaña».

Tanto es así que la certificación en puerto con destino al mercado de fresco comenzó el 29 de septiembre y entre noviembre y diciembre «estuvieron prácticamente cerradas todas las zonas de producción». Octubre fue el mejor mes, con 7,4 millones de kilos certificados.