Detenido un hombre en Vilagarcía por agredir a su expareja e incumplir una orden de alejamiento

Un vecino de Vilagarcía de 37 años fue detenido esta noche por violencia contra la mujer, tras agredir a su expareja e incumplir la orden de alejamiento que tenía en vigor. Los hechos ocurrieron en As Carolinas y la víctima, de 26 años y vecina de Moraña, tuvo que ser atendida en el centro de salud de las heridas.

Según fuentes policiales, durante el turno de noche recibieron un aviso por una fuerte discusión en una vivienda de la calle de A Coca y una vez llegaron al lugar comprobaron que se trataba de un caso de violencia de género.

Se trató de un dispositivo conjunto de Policía Nacional y Policía Local de Vilagarcía y los agentes comprobaron que en el sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género, Viogén, figuraba en vigor una orden contra este hombre natural de Vilagarcía de prohibición de acercarse a menos de 200 metros de cualquiera lugar donde se encontrara su expareja sentimental, su domicilio o su lugar de trabajo.

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Así, se procedió a la detención del vilagarciano y a su traslado al calabozo para su paso a disposición judicial. Asimismo, se trasladó a la víctima al centro de salud pues presentaba heridas con sangre y un estado de agitación.