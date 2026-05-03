Primera edición
La cantera gallega del K-Pop brilla en Vilagarcía con el evento «All Dance Together»
El traslado a cubierto de la cita organizada por el grupo ADT no mermó las ganas de disfrutar de esta primera cita
El evento «All Dance Together» tuvo que celebrarse finalmente a cubierto. La previsión -cumplida- de precipitaciones frustró los planes del grupo local ADT de orfrecer una gran cita al aire libre en O Piñeiriño.
Sin embargo, la situación no mermó las ganas que muchos tenían en Vilagarcía de disfrutar de un amplio programa con uno de los fenómenos más populares entre los más jóvenes actualmente, el K-Pop.
Bastaba con ver las caras de ensimismamiento de los asistentes de las primeras filas, sus aplausos y el júbilo con el que celebraban cada sorprendente paso de los bailarines. Unos 30 llegados de la ciudad arousana, pero también de Pontecesures, Vigo, A Coruña y Pontevedra, que mostraron sus habilidades sobre el escenario de la sede de la asociación vecinal Breogán.
La cita arrancó con una «random dance» para ir calentando el ambiente y no faltó el momento central con una exhibición con la participación de grupos y solistas en las diferentes modalidades. Los jóvenes vilagarcianos organizadores han contado con apoyo de la entidad vecinal y del Concello de Vilagarcía y la idea es repetir.
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