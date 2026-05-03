Las biotoxinas cierran seis de cada diez polígonos e inutilizan 1.700 bateas

El episodio tóxico primaveral que se expande por Galicia desde hace tres semanas afecta ya a aproximadamente 1.700 bateas dedicadas al cultivo de mejillón, lo que supone prohibir la extracción y venta de dicho molusco en la mitad de los artefactos flotantes existentes en la comunidad.

A raíz de la proliferación por todas las rías de toxinas lipofílicas como la diarreica (DSP), que en algunas zonas llegó acompañada de la amnésica (ASP) y la paralizante (PSP), el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) ha prohibido la actividad en 32 de los polígonos bateeiros, lo que equivale al 61% del total.

Al igual que prohibió la extracción de infaunales como la almeja y el berberecho en 14 zonas de producción, tres de ellas en la ría de Pontevedra y dos en la de Vigo.

La presencia de los dinoflagelados «Dinophysis acuminata», causantes de la toxina diarreica, es notable en todas las rías gallegas. / Intecmar

La peor parada, como siempre, es la pontevedresa, donde la extracción de bivalvos cultivados en viveros flotantes está prohibida en su totalidad.

Son alrededor de 352 bateas repartidas en ocho polígonos en aguas de Cangas, Bueu y Portonovo, y se da la circunstancia de que todas ellas están temporalmente clausuradas a causa del citado episodio tóxico.

Al igual que lo están las 129 bateas repartidas en los cuatro polígonos existentes en la ría de Muros-Noia, la quincena de viveros localizados en el de Baiona y un centenar de artefactos más fondeados en Sada, en la ría de Ares-Betanzos.

Descargas de mejillón en Bueu. / Santos Álvarez

Los dinoflagelados del género «Dinophysis», que son los causantes de la toxina diarreica (DSP, por las siglas de Diarrhetic Shellfish Poison) y los que se están empleando con más fuerza en este episodio primaveral, también se hacen sentir en las rías de Vigo y Arousa, si bien es cierto que, por el momento, en estos dos casos los mejilloneros aún tienen dónde seguir trabajando.

En la ría de Vigo, con una docena de polígonos y medio millar de bateas dedicadas al cultivo de mejillón, son cinco los cerrados, lo que equivale a algo más de 320 viveros. Se trata de los Cangas F, G, H C y D, los dos últimos con una prohibición de extracción que se hace efectiva a partir de mañana.

En cuanto a Arousa, que en sus 25 polígonos agrupa 2.337 parques del cultivo flotantes, decir que actualmente se ven afectados por las toxinas unas 750 bateas. Se reparten entre once de los polígonos, como son los de O Grove y los Cambados C Norte, C Sur y D.

Descargas de mejillón para Francia e Italia en el puerto de Vilanova de Arousa. / M. Méndez

En definitiva, que se confirma la expansión de este episodio natural que no entraña riesgo alguno para la población, siempre y cuando el mejillón sea adquirido por los cauces reglamentarios, que es la única manera de garantizar que llega al consumidor con totales garantías sanitarias.

El verdadero problema de estos cierres decretados por el laboratorio de referencia que dirige Covadonga Salgado en Vilagarcía es el trastorno que la escasez de mejillón puede causar tanto a los productores como a los depuradores, comercializadores y transformadores del «oro negro» de batea.

Sobre todo si el episodio se prolonga en el tiempo, y por ahora todo indica que así será, dada la creciente presencia de células y unas previsiones meteorológicas para los próximos días que favorecerán su avance.

Descargas de mejillón "reparcado" en el muelle de Vilanova. / M. Méndez

Tampoco hay que olvidar que en el último informe técnico sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar, que ya avanzó FARO DE VIGO el jueves, se detectaron incrementos significativos de «Dinophysis acuminata».

Sobre todo en las estaciones oceanográficas de Combarro, Aldán, Bueu, Raxó, Boca Norte y Cabalo de Bueu, en la ría de Pontevedra; al igual que en las arousanas de Boca da Ría, Xidoiros, O Grove, Meloxo y Aguiño.

Lo mismo sucedía en las viguesas de Liméns, Moaña, Chapela, Boca Sur, Boca Norte, Samil, Baiona y Estación Fija, así como en la estación de control de Ares y en prácticamente todas las de Muros-Noia.

También avanzan, aunque en menor medida, los dinoflagelados del género «Pseudo-nitzschia», que provocan la llamada toxina amnésica (ASP, por las siglas de Amnesic Shellfish Poison), y los «Alexandrium», causantes de la toxina paralizante (PSP, Paralytic Shellfish Poison).