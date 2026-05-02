En venta el barco que en 2015 pescó en Ons una bomba de la Guerra Civil

Hace días se anunciaba la venta del mítico barco «Chapeliño», el único catamarán de pesca gallego y uno de los buques insignia de la flota de enmalle grovense.

La falta de relevo generacional obliga a amarrar esta importante embarcación durante tantos años capitaneada por Antonio Otero, el que fuera patrón mayor de la cofradía de pescadores San Martiño de O Grove.

Ahora hay que añadir que esa falta de relevo generacional también fuerza la venta del «Día de Reyes», otro de los buques más destacados de la flota de bajura gallega, patroneado por Manuel Domínguez Míguez y que fue construido en 2006 con un desembolso de alrededor de un millón de euros.

Manuel Domínguez Míguez, en la bodega del «Día de Reyes». / M. Méndez

El «Día de Reyes» cuelga el cartel de «se vende» con un precio (negociable) de unos 700.000 euros y en perfecto estado de conservación, tal y como indica el armador.

Este que es uno de los barcos más importantes de cuantos conforman la flota pesquera del puerto grovense de O Corgo tiene una eslora total de 18 metros y un arqueo bruto de 55 toneladas.

Construido en acero, dispone de una potencia de 230 caballos y autorización para el manejo de vetas, trasmallos, nasa para pulpo y los tradicionales miños, que tantas alegrías dieron a los armadores y la tripulación en las campañas del centollo.

El barco permanece amarrado en O Corgo. / FdV

Aunque no solo es conocido por sus grandes capturas, sino también porque el año pasado rescató con vida a José María Santiago Franco, vecino de Ribeira, y Abel García Lestón, natural del Concello de Muros, cuando sufrieron un naufragio a bordo del pesquero «Pegal», originario del puerto de A Guarda.

Pero en la historia del «Día de Reyes» hay otros momentos ciertamente destacados, como aquel vivido en diciembre de 2015, cuando en las redes con las que capturaba centollo a la altura de la isla de Ons pescó una bomba construida durante la Guerra Civil española que estaba aún «armada».

Un artefacto de unos cincuenta centímetros de longitud que se encontraba a 42 brazas de profundidad (casi 77 metros) y se encontraba «bastante corroído en su exterior», tal y como explicaba el propio Manuel Domínguez Míguez, ahora con 57 años de edad y obligado a retirarse de la profesión por causas médicas.