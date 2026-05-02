Suárez carga contra Portos por el abandono de las infraestructuras de A Illa

La situación que viven los bateeiros de A Illa, sin que se solventen las deficiencias que presentan sus pantalanes, ha sido la gota que ha colmado la paciencia de Manuel Suárez, teniente de alcalde del municipio, con Portos de Galicia. El edil no duda en mostrar su preocupación por lo que considera que «ya no es una situación puntual, sino estructural: el abandono reiterado de las infraestructuras portuarias y de nuestro litoral por parte de Portos de Galicia».

La noticia sobre el pantalán bateeiro «no hace más que confirmar lo que llevamos meses denunciando, la falta absoluta de mantenimiento y de responsabilidades por parte de un ente que no falla a la hora de cobrar las tasas». Para el edil nacionalista es «inadmisible que sean los propios profesionales del mar los que tengan que asumir los costes de las fugas de agua dulce provocadas por la inacción de la administración autonómica y, al mismo tiempo, reciban la amenaza de cortar el suministro en lugar de proceder a reparar las instalaciones; una muestra de la desconexión de la realidad».

Lo que más molesta al edil del BNG es que este no es un caso aislado pues «el paseo de O Cantiño sigue en un estado de abandono que no se corresponde con la importancia que tiene para el municipio, un espacio clave que está degradado por la falta de intervenciones y sin una planificación seria para su puesta en valor». El municipio también ve todos los años «como se le exigen tasas a la comisión de Festas do Carme o a los clubs deportivo por el uso de espacios portuarios, gravando a quien dinamiza la vida local mientras no se garantiza ni el mantenimiento más básico de esas instalaciones».

Por si fuese poco, Suárez recuerda que «seguimos sin obtener respuesta a nuestra reiterada solicitud de una reunión con el máximo responsable del ente con el que queremos sentarnos para abordar estas cuestiones, pero también los amarres de la flota tradicional o la gestión de los espacios portuarios». Hasta el momento, solo han recibido «silencio administrativo que, en este contexto, no es solo una falta de respeto institucional, sino una muestra de desinterés por los problemas reales de nuestros vecinos».

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Suárez insiste en que A Illa no puede seguir en esta situación y exige «responsabilidad, inversión y diálogo», porque «detrás de cada pantalán abandonado, de cada tasa injusta o de cada reunión que no se concede, hay personas, hay una economía local y hay un modelo de vida que merece ser defendido».