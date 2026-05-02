El pulpo generó 6 millones de euros en las lonjas de Pontevedra y Arousa

El pulpo ya está en veda en Galicia. Se toma un respiro de dos meses, si es que los pescadores ilegales y/o furtivos se lo permiten, tras generar más de 6 millones de euros en las lonjas de las rías de Pontevedra y Arousa, donde se descargaron 531 toneladas de esta preciada especie desde el pasado 1 de julio.

Fue una intensa campaña cuyo balance parece indicar que dieron resultado los tres meses de parón introducidos el año pasado –esta vez son solo dos–, pues finalmente se alcanzaron 1.270 toneladas y casi 15 millones de euros en el conjunto de la comunidad, frente a las 1.025 toneladas y los 11 millones de euros de la temporada precedente.

La lonja de Cambados durante la pasada campaña. / Iñaki Abella

Tradicionalmente las rías de Pontevedra y Arousa juegan un papel destacado en lo que a pesca de pulpo se refiere, como lo demuestra el hecho de que en las dos últimas décadas subastaran más de 13.000 toneladas por importe de 95 millones de euros, para un total de 45.000 toneladas y 294 millones de euros en toda Galicia.

Atendiendo a lo sucedido en la última campaña en las dos rías citadas, hay que destacar que la lonja de Ribeira, con 282 toneladas y 3,3 millones de euros, fue la más importante, seguida por la «rula» de Bueu, que rozó las 118 toneladas y facturó 1,4 millones de euros.

Los últimos días de trabajo de la flota de la nasa antes de la veda del pulpo / Santos Álvarez

Respecto a los demás puntos de primera venta, cabe citar que Aldán-Hío rebasó las 37 toneladas (444.000 euros) desde el pasado 1 de julio, situándose Portonovo (Sanxenxo) por encima de las 36 toneladas y los 417.000 euros.

También fue meritorio el papel jugado por la lonja de Tragove (Cambados), con más de 32 toneladas de pulpo en el mismo periodo y una facturación de 342.000 euros.

Al hacer balance hay que aludir, igualmente, a la lonja de O Grove, con más de 19 toneladas y 197.000 euros, completándose la relación con las 4 toneladas de Marín (46.000 euros), casi 2 toneladas en Aguiño (Ribeira) y testimoniales subastas en A Pobra, Campelo y Rianxo.

David García

Dos décadas

El ranking es similar si se toma como referencia lo sucedido en las dos últimas décadas, con casi 7.000 toneladas en Ribeira, cerca de 4.000 en Bueu, 780 en Aldán-Hío, 638 en O Grove, 558 en Cambados y 515 en Portonovo.

Aclarado esto, hay que insistir en que a partir de ahora el que compre o consuma pulpo gallego debe saber que o bien es congelado o ilegal, ya que su captura está terminantemente prohibida hasta las 5.00 horas del 1 de julio, cuando la flota volverá a largar sus aparejos.

El inicio de la campaña del pulpo en el puerto de Bueu / Gonzalo Núñez

A partir de ese momento, y hasta el 31 de agosto, la cuota será de 35 kilos de pulpo por cada barco y día de faena, con un añadido de 35 kilogramos por cada tripulante enrolado y a bordo, hasta llegar a un tope de 240 kilos diarios.

Ya a partir del 1 de septiembre la cuota se elevará hasta los 55 kilos por embarcación y día de trabajo, con un extra de 55 kilos para cada tripulante a bordo, hasta un límite de 380 kilos por jornada y nave.

Tal y como se avanzaba hace días desde la Consellería do Mar, tras pactar el plan de explotación con el propio sector, la próxima campaña mantendrá la actividad extractiva entre las 6.00 y las 16.00 horas, permitiéndose a las embarcaciones su salida de puerto a partir de las cinco de la madrugada.