La renovación de la plaza de Rodas de Cambados, otra vez en el aire

El proyecto de la plaza de Rodas parece gafado. La iniciativa se presentó en 2022 y cuando parecía que iba la vencida, vuelve a estar en el aire. El Concello de Cambados mantiene paralizada la licitación porque los hosteleros le han expresado su temor a que los trabajos se extiendan todo el verano, lo cual dificultaría o impediría la instalación de terrazas en uno de los períodos más importantes para ellos y más este año, con un invierno meteorológicamente tan adverso.

Así lo explica el concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, quien indica que están estudiando la situación para tomar una decisión sobre el futuro de estos trabajos cuyo objetivo es cambiar el suelo actual de adoquines por otro de losas de piedra, más cómodo y seguro para el paso peatonal. Además, hay otra cuestión de relevancia, que se trata de fondos concedidos por la Diputación que deben estar justificados en septiembre para no perderlos. Casi 90.000 euros correspondientes al +Provincia de 2024.

El edil indica que no quieren perjudicar al sector y que comprenden su inquietud. Y es que las posibilidades de que los trabajos se tengan que realizar en pleno verano son muchas incluso si no surge ningún contratiempo, lo cual puede ser una lotería cuando se trata de obras.

Cuando los sacó a licitación, hacia finales de marzo, el Concello ya era consciente de que iba justo de plazo, pero aún así esperaba comenzar después de Semana Santa y poder tenerlos listos a finales de junio, como muy tarde. Incluso habló de la posibilidad de compatibilizar la actividad de las terrazas. Sin embargo, se olvidaron de activar la licitación electrónica, así que tuvieron que ampliar el plazo de presentación de ofertas en 20 días más -acabó hace dos semanas-.

Abal Varela indica que todavía no han tomado una decisión sobre este proyecto que, según recordó, heredó del anterior gobierno. Se redactó a finales de 2022 y al año siguiente incluso se llegó a adjudicar a una empresa por unos 50.000 euros, pero cuando está fue a levantar el acta de replanteo indicó que se había quedado corto y era preciso aplicar antes una solera. En resumidas cuentas, hacía falta más dinero, así que se retiró. También se iba a financiar con el plan provincial, pero el dinero no se perdió: se solicitó un cambio de destino y se dedicó a la renovación de luminarias.

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En estas, el socio de Pode ya estaba al frente de Obras e Servizos y amplió el proyecto, elevando el presupesto a esos 90.000 euros, a lo necesario para no repetir lo sucedido. Para entonces ya era 2024, pero no salió a licitación hasta el pasado mes de marzo. Aunque el retraso en la contratación de proyectos de este Ayuntamiento es generalizado. Según han indicado las autoridades en más de una ocasión, se ha tratado de un problema de bajas de personal puntual que estaban en vías de solucionar.