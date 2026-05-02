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Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela

Estuvo nominado como Mejor Docente de España 2025 y fue candidato a la Alcaldía en su localidad natal

El profesor en una imagen de archivo.

El profesor en una imagen de archivo.

Lucía Romero

Vilagarcía

El profesor Enrique Portela Pisos falleció el pasado viernes causando consternación en su villa natal, Cuntis, y también en la comunidad escolar del IES Castro Alobre de Vilagarcía, donde impartía clases de Xeografía e Historia. De hecho, el año pasado fue uno de los nominados a los Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España. Se trata de un certamen cuyas candidaturas son presentas por el propio alumnado.

También es conocida su trayectoria política y, de hecho, en 2015 fue candidato a la Alcaldía de Cuntis con el BNG. Llegó a ejercer como concejal de la oposición durante dos años, hasta que renunció al acta por motivos personales y profesionales, según explicaba en su momento.

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