Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela
Estuvo nominado como Mejor Docente de España 2025 y fue candidato a la Alcaldía en su localidad natal
Vilagarcía
El profesor Enrique Portela Pisos falleció el pasado viernes causando consternación en su villa natal, Cuntis, y también en la comunidad escolar del IES Castro Alobre de Vilagarcía, donde impartía clases de Xeografía e Historia. De hecho, el año pasado fue uno de los nominados a los Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España. Se trata de un certamen cuyas candidaturas son presentas por el propio alumnado.
También es conocida su trayectoria política y, de hecho, en 2015 fue candidato a la Alcaldía de Cuntis con el BNG. Llegó a ejercer como concejal de la oposición durante dos años, hasta que renunció al acta por motivos personales y profesionales, según explicaba en su momento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un vilagarciano pierde 1.200 euros por el timo del Bizum inverso
- Propietarios de A Toxa buscan restringir el acceso a la isla ante la «invasión» de turistas
- Granizada y tromba de agua en O Salnés: anegamientos y el rescate de dos conductores en Ribadumia
- Herido grave un hombre de 77 años al ser arrollado por su propio tractor en Vilagarcía
- Los juzgados subastan pisos, plazas de garaje y fincas en O Salnés
- El Concello de O Grove abre una consulta popular sobre la nueva ordenanza de autocaravanas
- Muere Rosina Abellás, colaboradora de Núñez Feijóo y Alfonso Rueda
- La farmacia García Trinidad despide a Ángel Cardalda, un pilar durante 48 años de dedicación